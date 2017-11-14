Başbakan Yıldırım, Burhan Kuzu ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ile görüştü.

Kuzu'nun Meclis Başkanlığı için aday olabileceği gündeme gelmiş, AK Parti'nin adayı halen bu görevi yürüten İsmail Kahraman olmuştu.