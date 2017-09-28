Başbakan Yıldırım: Bütün ekonomik faaliyetlerde muhatabımız Bağdat olacak

Başbakan Binali Yıldırım, Çorum'da Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu'nda konuştu. Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak referandumuyla ilgili olarak, "Adımlarımızı Irak hükümetinin kararlarına göre atacağız. Bütün ekonomik faaliyetlerde muhatabımız Bağdat olacak" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Adımlarımızı Irak hükümetinin kararlarına göre atacağız. Bütün ekonomik faaliyetlerde muhatabımız Bağdat olacak. Sınırlarımız içinde veya dışında milli güvenliğimize yönelik bir tehdit olursa karşılığını en sert şekilde veririz.

PKK, DEAŞ ve FETÖ ile çok etkin ve başarılı bir şekilde mücadele ediyoruz. Bugün Suriye'nin kuzeyinde peydah olan, renk değiştirmiş olan ama içindeki ruh PKK ile aynı olan yeni bir terör örgütü dost bildiğimiz ülkelerin desteği ile orada yeşermeye başladı. Bunun da gereğini yaparız. DEAŞ'la mücadeleyi gerçek anlamda yapan ülke Türkiye. Dünya, DEAŞ'la nasıl mücadele edileceğini anlamak istiyorsa gelsin Türkiye'ye baksın.