Başbakan Yıldırım, büyüme beklentisini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, grup toplantısında konuştu. Yıldırım, büyüme rakamları ile ilgili olarak beklentilerini açıkladı. Yıldırım, "Perşembe günü 2017 Türkiye'nin büyüme oranı açıklanacak. 7-7.5 seviyesinde bir oranla gerçekleşecek bu bir rekordur" dedi.

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

Geçtiğimiz haftalarda Katar'da savunma sanayi fuarına katılan firmalarımız, milyonlarca liralık sözleşmeler imzaladı. Turizmde de çok şükür iyi bir sezona yaklaşıyoruz. Herkesin umutla beklediği bir sezondayız. Olumsuz kampanyalara, estirilen olumsuz havaya rağmen bu sene rezervasyonlar bir önceki seneye göre oldukça yüksek seyrediyor. 38 milyon misafiri Türkiye'de bu sezon ağırlamış olacağız. 2015 öncesindeki noktaya geldiğimizi gösteriyor.

Yatırımlarımızı sürdürmek için hükümet olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha sizlere meclis çalışmalarında başarılar diliyorum.