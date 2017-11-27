Başbakan Yıldırım: Büyüme rakamı yüzde 6-7 arasında gerçekleşecektir

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'de yatırımcılarla bir araya geldi. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bu ikinci gelişim. Bugün ziyaretimiz esnasında birebir ve ikili görüşmelerimizi yanı sıra farklı kurum ve kişilerle bir araya geldik.

Birleşik Krallık Türkiye'nin en büyük ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke. Geçen yıl itibarıyla ikili ticaret hacmimiz 17 milyar doların üzerine çıktı.

Ülkemizde yatırım yapan şirketler, menşei neresi olursa olsun bizim şirketimizdir. Bizim şirketlerimizden farklı bir konumu yoktur ve biz bu anlayış ile tüm şirketlerimizin sorun ve beklentilerine cevap veriyoruz.

Bizlere sorunlarını anlattılar, geleceğe yönelik plan ve projelerini bizlerle paylaştılar. Biz de ülkemizdeki fırsat ve imkanları bu vesile ile paylaştık.

Bugün sizlerle bir araya geldiğimiz bu toplantıda ülkemizin ekonomik persfektifini paylaşmanın yanı sıra, sizlerin de gelecek yatırım planlarını öğrenme fırsatı bulacağımı düşünüyorum. Esasen sizler Türkiye'yi tanıyor ve biliyorsunuz. Türkiye, öyle bir bölgede yer alıyor ki etrafındaki coğrafya, Balkanlar, Orta Doğu 4 saatlik bir uçuşla 60'a yakın ülkeye erişebilirsiniz aynı zamanda da 1.5 milyar insanın yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. 1 yılda üretilen toplam gayri safi milli hasıla 30 milyar dolar civarında... Çok dinamik bir coğrafyada yer alıyoruz. Türkiye'ye yapılacak yatırım Türkiye ile sınırlı değil.

Uluslararası doğrudan yatırımları önemsiyoruz ve buna yönelik olarak özel düzenlemeler yaptık. Özellikle stratejik katma değere sahip yüksek ve orta teknoloji içerek yatırımlarda çok özel desteklerimiz var. Türkiye ekonomisi dinamik bir yapıya sahip 2016 darbe girişimine rağmen hemen akabininde yüzde 5'e yakın küçülen ekonomimiz yılın sonunda toplam 3.2 büyümeyi başarmıştır. 2017 yılı için felaket senaryoları üretilmesine rağmen ilk yarısı yüzde 5'in üzerinde büyüme ile Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sırada yer almıştır. Bu yıl sonunda öyle ümit ediyorum ki büyüme rakamlarımız yüde 6-7 arasında gerçekleşecektir.

Türkiye reel sektörü üretmeye devam ediyor.

Geçen yıl ağustos'tan bu ağustos'a kadar 1 milyon 400 bin yeni iş sağladık. Bazıları Türkiye'de genç işsizlik oranı yüksek diyor. Bizim nüfusumuz genç. Bunu artı değer olarak görüyoruz ve geleceğe yönelik beklentilerini olumlu yöne çeviriyor. Dolayısıyla kaldı ki genç işsizlikte de birçok Avrupa ülkesi bizden daha yüksek orana sahiptir.

İşsizlik küresel bir sorundur. Tedbiri, sadece yatırımlarla değil aynı zamanda istikrar ve güvenin tesis edilmesi ile ilgilidir.

Bu bakımdan Türkiye agyri safi hasılası 15 yılda 3 kat büyümüştür. Kişibaşı milli gelir 3 kat büyümüştür. Altyapı yatırımlarını büyük oradan tamamlamış, daha fazla ihracat ve ticaret için gerekli tüm hazırlıkları bitirmiştir. Türkiye'de olup başka ülkelerde daha az olan başka konu da işgücüne katılımdır. İşgücüne katılım yüzde 44'ten yüzde 53'ün üzerine çıkmıştır. (Son 8 yılda)

Türkiye küresel krizin başladığı 2008'den itibaren dünyada gerçekleştirilen 10 mega projeden 6'sını hayata geçirmiştir. Bu bakımdan da Türkiye'nin güven ve istikrarda ne kadar önemli mesafe kat ettiğini gösteren en büyük sonuçtur.