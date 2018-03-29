Yıldırım, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle görüştü. Yıldırım, bugün açıklanan büyüme rakamları ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Büyüme rakamları dördüncü çeyrekte 7.3, üçüncü çeyrekte 11.1 ve yıl ortalaması 7.4. 20 ülke içerisinde dünya genelinde en yüksek büyüme oranı bu. Bu büyüme oranı bizim için bir sürpriz değil. Gelişmelerden görmüştük. 2018 yılı içinde sürdürülebilir istikrarlı orta vadeli planda hedeflediği büyüme oranları için hazırlıklarını yapmıştır."