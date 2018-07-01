Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Genel Kurulu’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “71 bin ihracatçı sayısı yeterli değil, bunu 120 bine çıkarmalıyız. Akıl terine daha çok yatırım yapacak, yapısal reformlara devam edecek, zaman ekonomisini daha etkin kullanacağız. İstikrar ve güven olmazsa olmazımız” dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de “Reel sektör, üretim, yatırım yoksa, Türkiye’nin hedeflerine ulaşması hayaldir” diye konuştu.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise bugüne kadar ihracatçılara verilen yeşil pasaport, Eximbank destekleri ve proje bazlı teşvik sistemi gibi destekler için hükümete teşekkür ederek “Ancak, beklentilerimiz bitmedi. İhracatçılar olarak Hükümetimizden 10 yeni talebimiz var” ifadesini kullandı.

‘HÂKİMİ DEĞİL HİZMETKÂRIYIZ’

Yeni seçilecek TİM Başkanı’na da tavsiyelerde bulunan Büyükekşi, “Yavuz Sultan Selim’in şu düsturunu asla unutamayız: ‘Biz, bu makamın hâkimi değil, hizmetkârıyız.’ Önemli olan kişilerin kazanması değil, ihracatın ve ihracatçımızın kazanması. Ülke ekonomisine en güzel şekilde katkı sağlanması” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Genel Kurulu, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin görevini devredeceği genel kurulun açılışına Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

‘REFORMLARA DEVAM EDECEĞİZ’

Genel kurulda konuşan Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin üç kat büyümesinde “güven ve istikrar” unsurlarının etkili olduğunu söyledi. Türkiye’nin mutlak değil ancak mukayeseli üstünlüğü olduğunun altını çizen Yıldırım, “Bu da insan kaynağımızdır. Türkiye’nin geleceği gençlerdir. Onları en iyi şekilde yetiştirmek gerekli. Bize dünyadaki gelişmeleri ıskalamayan gençlik lazım. Eğitim başta olmak üzere altyapıya çok yatırım yapıldı. Ama doğal kaynakları, insan kaynağı, jeopolitik konumu dikkate alındığında Türkiye’nin potansiyeli bu değil, olmamız gereken yer bu değil. Biz bu işe başladığımızda 12 il ihracat yapıyordu, şimdi tüm iller yapıyor. Şu andaki 71 bin ihracatçı sayısı yeterli değil, bunu 120 bin ihracatçıya çıkarmalıyız. Akıl terine daha çok yatırım yapacak, yapısal reformlara devam edeceğiz. Zaman ekonomisini daha etkin kullanacak, gençlerin aldatılıp yüzünü dağa çevirmesini önleyeceğiz. İstikrar ve güven olmazsa olmazımız” ifadesini kullandı.

Ekonomi Bakanı Zeybekci de Türkiye’nin bilgiden finansa, dağıtımdan teknolojiye tüm alanlarda farklı bir seviyeye ulaşması gerektiğini kaydetti. Zeybekci, “Bu nedenle proje bazlı yatırım teşvik sistemini hayata geçirdik. Konfeksiyon tarzı değil de terzi usulü giderek gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların desteklenmesi gerek. Çünkü siz yoksanız hiçbir şey yoktur. Reel sektör, üretim, yatırım yoksa, Türkiye’nin hedeflerine ulaşması hayaldir. Her mevsimin ihracatçı için bahar olması için sizlerle beraberiz” diye konuştu.

BÜYÜKEKŞİ: DESTEKLER YOL HARİTAMIZ OLDU

Genel kurulda başkan olarak son kez bir konuşma yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de hükümetin verdiği desteklerin kendileri için yol haritası olduğunu belirterek, “Sadece son dönemde ihracat destekleri 1 milyar TL’den 3 milyar TL’ye çıkarıldı. İhracatçılar yeşil pasaportlu oldu. E-ticaret ve e-ihracatta çok önemli adımlar atıldı. Ar-Ge ve tasarım merkezi açmak kolaylaştı. Eximbank, ihracatçılara önemli destekler sundu” dedi.

2017’de ihracat şampiyonu olan Ford Otomotiv adına ödülü Başbakan Yıldırım’ın elinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç aldı

2017’DE EN FAZLA İHRACAT YAPAN FİRMALARA ÖDÜL

TİM 25. Olağan Genel Kurulu’nda 2017 Yılı İhracat Şampiyonları’na ödülleri de verildi. En fazla ihracat yapan 10 firma yöneticisi, ödülünü Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden aldı. Türkiye’de 2017 yılında en fazla ihracat yapan firmalar ve ödülü alan isimler şöyle:

1 - Ford Otomotiv - Ali Koç

2 - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye - Hiroshi Kato

3 - TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası - Ali Koç

4 - Oyak Renault Otomobil Fabrikaları - Antoine Aoun

5 - TÜPRAŞ - Ali Koç

6 - Kibar Dış Ticaret - Ali Kibar

7 - Vestel Ticaret - Ahmet Nazif Zorlu

8 - Arçelik - Ali Koç

9 - Bosch Sanayi Ticaret A.Ş. - Yasin Akdere

10 - Mercedes-Benz Türk A.Ş. - Bülent Acicbe

HÜKÜMETTEN 10 TALEP

Gazete Habertürk'ün haberine göre Büyükekşi, “Verilen destekler için minnettarız. Ancak beklentilerimiz henüz bitmedi. Eğer biterse, yerimizde saydığımız anlamına gelir. Yeni hükümetten 10 yeni talebimiz daha var” diyerek taleplerini şu şekilde sıraladı:

1- Artık seçim sürecinin geride kalması ile ekonomi ve ihracatın ana gündem maddemiz haline gelip enflasyonun ve faizlerin tek haneye inmesini dört gözle bekliyoruz.

2- Yapısal reformların hayata geçirilmesi ile yerli ve yabancı yatırımların cesaretlendirilmesini, gündemde olan OHAL’in sonlandırılmasını bekliyoruz.

3- İstihdamı artıracak çalışmalara hız verilmesini ve kıdem tazminatı sorununun çözülmesini talep ediyoruz.

4- Tasarruf açığı ve cari açık ekonomimizin en zayıf halkaları. Ülkemizin kırılganlığını önemli ölçüde azaltması anlamında bu iki konuda kalıcı adımlar bekliyoruz.

5- Avrupa Birliği ihracatımızın yarısını, ülkemizdeki yabancı yatırımların yüzde 70’ini temsil ediyor. AB ile üyelik sürecinin hızlandırılmasını, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini umuyoruz.

6- Vergi reformu sürecinin hızlandırılması, KDV konusunda sorunların çözülmesi firmalarımıza çok önemli faydalar getirecek. Gelir, Kurumlar ve Vergi Usul Kanunu’nun kapsamlı reforma tabi tutulmasını bekliyoruz.

7- İleri teknoloji ve inovasyonun atılacak adımlarda öncelikli olarak ele alınması, “milli bir teknoloji hamlesi” başlatılması son derece zaruri.

8- Son yıllarda ülke olarak yaşadığımız büyük dönüşümde eğitim konusu biraz geride kalıyor. Eğitim alanında günümüzün ve geleceğin küresel şartlarına uygun, yaratıcı ve yenilikçi nesillerin yetiştirilmesine yönelik reformların yapılmasını bekliyoruz.

9- Bürokrasinin azaltılması, karar alma ve uygulama süreçlerinin hızlandırılması ihracatımıza da hız kazandıracaktır. Bu alanlarda adımların acilen atılmasını bekliyoruz.

10- İstanbul’un uluslararası standartlara uygun bir fuar alanına sahip olması, bu kenti bir çekim merkezi haline getirecektir.

TİM’İN YENİ BAŞKANI GÜLLE OLDU

Haliç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 25. genel kurulunda, TİM’in yeni başkanı belli oldu. 439 delegeden 389’unun katıldığı seçimde oyların 149’unu alan İsmail Gülle, TİM’in 4’üncü yönetim kurulu başkanı olarak seçildi. Seçimde Tahsin Öztiryaki 140, Oğuz Satıcı da 109 oy aldı. Seçimin ardından bir açıklama yapan yeni TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM’in en medeni seçimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Gülle, oy kullanan delegelere hitaben “Bugünden itibaren verdiğiniz bu görevi sizin adınıza en güzel şekilde kullanacağım. Makam küçülecek, hizmetler büyüyecek. Kimse oyunun dışında kalmayacak” dedi. TİM’i söz verdiği gibi çok farklı bir kurum haline getireceğini ifade eden Gülle, “20 sene TİM’in her noktasında hizmet ettim. Bundan sonra da daha güçlü, proaktif ve yaratıcı olacağız. Kazanan ihracatçı oldu” diye konuştu. Genel kurulda ayrıca 27 sektör konseyi başkanı da belirlendi.

İTHİB BAŞKANLIĞI’NI 15 YIL YÜRÜTTÜ

1960 yılında Sivas’ta dünyaya gelen İsmail Gülle, ilk ve ortaöğrenimini aynı kentte tamamladı. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nden mezun olan Gülle, ihtisas programını İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde yaptı. 1970 yılında babası merhum Halis Gülle’nin kurmuş olduğu Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.’de yönetim kurulu başkanlığı görevini devir aldı. 1999- 2003 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulunan Gülle, 2003-2018 yılları arasındaki yönetim kurulu başkanlığı görevinin yanı sıra Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcılığı, Sivaslı Sanayici ve İşadamları Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ergene-2 Organize Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerini yürütüyor.