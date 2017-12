Başbakan Yıldırım: 2018'de 5 bin engelli vatandaş işe alınacak

Başbakan Binali Yıldırım, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliğinde konuştu. Yıldırım, 2018 yılında 5 bin engelli vatandaşın işe başlatılacağını açıkladı. Yıldırım, "Artık ülkemizde engelli kardeşlerimizin hayal kurmasının önüne kimse engel koyamıyor." diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Bu program en fazla duygulandığım programlardan birisi. Daha önce de ifade ettim. 15 yıldır ülkemizi bir baştan bir başa imar etmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürüyoruz. Sizler için yaptığımız hizmetler bu eserlerden bana göre daha anlamlı. İnsana yapılan yatırımın ilelebet kalan bir hizmet olduğunun bilincindeyiz. Biraz önce izlediğimiz Mehter ekibimiz, sunumlarda yer alan kardeşlerimiz ve çok güzel gönülden konuşma yapan Fulya Akkaya bizlere hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığı, azmin ve kararlılığın elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını bir kez daha göstermiştir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum, iyi ki varsınız.

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN HAYAL KURMASININ ÖNÜNE KİMSE ENGEL OLAMIYOR"

Kültürel kodlarımızda, tarihimizde hiçbir ayrım gözetmeden daima insana hizmet vardır. Özellikle kadınlarımızın, çocuklarımızın, yaşlılarımızın hayat kalitesinin iyileştirilmesi konusunda apayrı gayretimiz var. 15 yılda engelli kardeşlerimiz adeta kabuğunu kırdı, başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Engelli kardeşlerimiz toplumun içine girdi. Artık ülkemizde hiçbir engelli kardeşimizin hayal kurmasının önüne kimse engel koyamıyor. Yarınına ümitle bakıyor. 2012 İşitme Engelliler Organizasyonu'na Türkiye ev sahipliği yaptı. Tam 46 madalya kazandık. Sizler kazandınız.

Ampute Milli Takımımızın aldığı şampiyonluk hepimizin göğsünü kabarttı.

Hepinizi yürekten, canı gönülden kutluyorum. Sizler bu güzel çalışmalara devam edeceksiniz ve diğer kardeşlerinize de örnek olarak onların hayatlarına da dokunacaksınız. Bizler de sizin başarılarınızla gurur duyacağız ve daha fazlasını yapmanız için ne gerekiyorsa onu da yapacağız. Dünyada bugün yaklaşık 7.5 milyardan fazla insan yaşıyor. Bu nüfusun 1 milyar civarındaki kısmı herhangi bir engelle karşılaşarak yaşamın sürdürmek zorunda. Ülkemizde ise nüfusumuzun yüzde 7'sinin engellilerden oluştuğu hesap ediliyor. Aileleri ile birlikte yaklaşık 25 milyon insandan bahsediyoruz. Tarihe baktığımızda Peygamber efendimizin hayatından önemli dersler var. O engelli sahabeleri hayatın dışında tutmadan farklı yöndeki yetenekleri ile değerlendirmiştir. Peygamber efendimiz bir gün vaaz verirken bir görme engellinin yanına geldiğinde ilgilenmemesi üzerine ayet nazil olmuş ve kendisi uyarılmıştır. Yüzünü ekşittin diye yüzünü çevirdin diye uyarılmıştı. İster Peygamber olsun ister sıradan bir kul olsun bir insan olsun engelli engelsiz diye ayrım yapmamız söz konusu olamaz. Çünkü biz yaratılanı severiz, yaratandan ötürü.

Sosyal politikalarımızın eksenine insanı yerleştirdik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibini asla unutmadık. Göz ardu etmedik. Engelli vatandaşlara hizmette yönetim zaafiyetini ortadan kaldırdık. Yerel yönetimlerimiz adeta bir zihniyet devrimi yaşadı ve güzel hizmetlere imza attılar. Yasal düzenlemelerde ise işe ilk olarak kanunlarımızdaki aşağılayıcı ifadeleri çıkararak başladık. Çürük, sakat, özürlü gibi ifadeleri metinlerin dışına attık. 2005'te Türkiye'de ilk defa engelliler kanununu biz çıkardık.

Ulaştırma Bakanlığım sırasında, ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerinin bütün alanlarını engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirmek için çalışmalar başlattık ancak bu konuda henüz istediğimiz yerde değiliz. Bütün kurumlara engellilerimizin hiçbir engel görmeden ulaşması için ne gerekiyorsa yapılacak, bunun da bakanlığımız takipçisi olacak.

Özel eğitim, okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerimizin ücretsiz taşınmasını temin ettik. Hala 100 bin öğrencimiz devlet tarafından okullara götürülüğ getiriliyor. Kitaplarımızın ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bugün itibarıyla 500 binin üzerinde kardeşimize bu hizmeti sunuyoruz.

Maaşlarda, sosyal haklarda önemli iyileştirmeler oldu. İşkur eli ile 15 yılda 366 bin kardeşimize iş, aş sağladık. 2002'de 5 bin civarında devlette engelli çalışırken bugün bu sayı 50 binin üzerine çıkmıştır. Kendi işini kurmak isteyen kardeşlerimize karşılıksız iş veriyoruz. Korumalı iş yeri projesi başlatıldı. Az önce, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk uygulamayı gördük.

"2018'DE 5 BİN KARDEŞİMİZİ TEKRAR İŞE BAŞLATACAĞIZ"

2018'de 5 bin kardeşimizi tekrar işe başlatacağız. Biliyorsunuz, engellilerin torpille, kayırma ile işe girmesi dönemini sona erdirdik. Merkezi sistem ile atama dönemini başlattık. Yeni bir düzenleme daha yaptık, engelli KPSS sınavına girenler hakkı 2 yılda yanıyordu, şimdi 4 yıla kadar o puanınız geçerli olacak.

Engellilerin anne ve babalara da bir şeyler söylemek istiyorum. Sizler yeri geliyor kendinizden fedakarlık yapıyorsunuz, onların gören gözü işiten kulağı oluyorsunuz. Ne yaşadıklarını en yakından sizler biliyorsunuz. Attığımız her adımın amacının sizin de hayatınızı kolaylaştırmak olduğunun bilincindeyiz. Sizler de müsterih oluni çünkü engellileri canı gönülden seven Cumhurbaşkanınız, Başbakanınız, hükümetiniz var. Sizlerin canınız bizim canımız, sizlerin cananınız, bizim cananımızdır. İmkanlar ne olursa olsun, her şart altında mutlaka yapacağımız işler var, hizmetler var. Küçük dokunuşlarla büyük işleri başarabiliriz yeter ki başkalarına yardım eli uzatma azmimizi kaybetmeyelim.