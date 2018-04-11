Başbakan Binali Yıldırım, ABD ile Rusya arasında Suriye konusunda yükselen tansiyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"Hepimize ortak sorumluluk düşüyor. Özellikle ellerinde büyük güç bulunan ülkeler, BM'nin daimi temsilcileri bugünlerde çok daha büyük sorumluluk altındalar. Yaptıkları ne? Birbirlerini tehdit ediyorlar! "Benim daha iyi füzem var" diğeri diyor "Benim daha iyi füzem var" Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Bedelini sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamanı değildir, zaman bölgede yaraları sarma zamanıdır. Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğünü sağlayarak, terör örgütleri arasında sıralama yapmadan mücadele zamanıdır. Türkiye olarak bunu yapıyoruz. Bunun da başarılabileceğini gösterdik. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Başkalarının da bizim toprağımıza göz koymasına musamma göstermeyiz."

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