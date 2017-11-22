SON DAKİKA! Başbakan Yıldırım: Soçi'de önemli bir karar açıklanacak

Başbakan Binali Yıldırım, Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor.

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Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Soçi'de Suriye zirvesinde önemli bir karar açıklanacak.

Yabancı dil öğrenme işini mezun olmadan halledin. Yoksa hayata atıldığınız da buna daha az zamanınız olacak, belki de hiç zamanınız olmayacak. Biz 70'li yıllarda üniversitelerde okuduk. Sizler bizden çok şanslısınız. O dönemlerde sağ sol olaylarından üniversitelerde maalesef sağlıklı bir eğitim yoktu. İstanbul Teknik Üniversitesi biz hiç eğitim görmeden 1 yıl kapalı kaldı. O yüzden siz şanslısınız. Vakti nakit olarak göreceksiniz.

Bakiyesi kalmayan tek hesap zaman hesabıdır.

Zenginlik merkezleri batıdan doğuya doğru göç etmeye başladı. Göç tersine dönüyor. 70'li yıllarda havacılığın merkezi Amerika'ydı, 80'li yılllarda Avrupa'nın batısına geldi. 90'lı yıllarda Avrupa'nın doğusuna geldi. 2000'li yıllarda Türkiye oldu.

Küresel krizde bütün dünyada 10 mega proje yapıldı. Bu 10 projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Türkiye'nin farkı bu. İzmir-İstanbul Otoyolu, Osmangazi Köprüsü. Dünyadaki en önemli iki proje.

Avrasya tüneli kadar derin yapılan başka hiçbir proje yok. Diğer bir projemiz Marmaray dedik, Avrasya dedik, Yavuz Sultan Selim dedik ve Çanakkale Köprüsü. Kuleler arası açıklığı en büyük köprü. 2023 metre iki kule arası açıklık. Cumhuriyetimizin 100. yılında onu da yapmış olacağız. Kanal İstanbul da dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi.

15 yılda bu hizmetleri yaparken o kadar çok engelle karşılaştık ki her seferinde önümüze başka bir şekilde, başka bir kılıkta çıkanlar oldu. İktidara geldiğimiz ilk aylarda hemen bir muhtarı verildi. İrticai faaliyetler sürdürülemez bir noktaya gelmiş hükümetin kendine çeki düzen vermesi... O gün Diyarbakır'da uçak kazası oldu, 56 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu muhtıra gündemden düştü.

2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 icadı ile karşı karşıya kaldık. Amaç, demokrasi ve demokrasi içerisinde AK Parti'nin cumhurbaşkanını seçmemesi. Niye seçemiyor kardeşim? Eski alışkanlıklar devam ediyor. Biz de öyleyse millete gittik.

Vardiyayı FETÖ'cülere devrettiler. 17 Aralık'ta karşı karşıya geldik. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, hükümetimizin kararlılığı sayesinde o süreci de akamete uğrattık.

15 Temmuz'da tankları ile topları ile mermileri ile saldırdılar. O alçaklar o gece bu milleti dize getiremediler. Demokrasiyi kesintiye uğratamadılar. Bu milletin başında, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan var.