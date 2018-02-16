Başbakan Binali Yıldırım, Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından sonra Almanya'da açıklamada bulundu. Almanya - Türkiye ilişkilerinde düzelmeler olduğunu belirten Yıldırım, "Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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