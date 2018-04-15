Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Tuzla İlçe Kongresi'nde açıklamalar yaptı.



Yıldırım, enflasyon ve dolar ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:



"Son haftada yaşadığımız gerilim neredeyse yeni bir dünya savaşı mı çıkacak? sorusunu gündeme getirdi. Bunun bölgesel, küresel ve ekonomik sonuçları oldu. Mesela İran parası yüzde 48 değer kaybetti. Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de bazı dalgalanmalar oldu, yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Bunu fırsat bilenler ekonomik kriz geliyor diye başladılar. Sanki ülke krize giderse sadece AK Parti taraftarları etkilenecek. Böyle sığ bir muhalefet anlayışının faydası olmayacağını bir kez daha gördük. Enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. Türkiye konularına hakimdir. Merkez Bankası da, hükümetimiz de önlemleri almaktadır. Biz böyle engelleri çok gördük. Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor. Türkiye 2017'de yüzde 7.4 büyüdü. G-20 ülkeleri arasında en büyük büyümeyi Türkiye gösterdi."

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