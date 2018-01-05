ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin konuşan Başbakan Yıldırım, "Adeta tiyatro gibi bir dava. Sonucu önceden kararlaştırılmış bir davayı bütün dünya izledi. Türkiye bir hukuk devletidir. Egemen bir ülkedir" dedi. Yıldırım, erken yaşta evlilik tartışmasıyla ilgili olarak, "18 yaşına gelenler evlenme hakkına kavuşmuş olurlar. Bundan önce yapılan evlenmeler yasa dışıdır." dedi.
Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili soruya, "Bizim arzumuz Abdullah Bey bu kutlu yürüyüşte görüşlerini her zaman bizimle paylaşabilir. Kamuoyunda bir tarafmış gibi ayrı şekilde değerlendirmeler yapmasını biz tasvip etmeyiz." yanıtı verdi.
Yıldırım'ın açıklamaları:
CHP'Lİ HAZİNEDAR'IN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI HAKKINDA AÇIKLAMA
(Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması) Bu bir hukuki süreçtir. Tabi ki kamu adına hizmet edenler, kamu gücünü kullananlar vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak, hizmet yaparken kamu menfaatini gözetmek durumundalar. Kayırmadan, görevi kötüye kullanmadan, memleket, millet adına iş yapan, hizmet adına iş yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz. Herhangi bir sıkıntı da yaşamaz. Yanlış yapanlar varsa bunların da hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır.
(Bakan Soylu'nun açıklamaları) İçişleri Bakanlığımızın uyuşturucu bağımlılığında gelinen noktayı dikkate çekmek için kendi üslubunca kamuoyu ile paylaşmasıdır. Bu işin ne kadar alçakça bir iş olduğunu, en şiddetli şekilde üzerlerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. İster İçişleri Bakanı, ister Başbakan olun, hiç kimse hukukun üstünde değildir. Mesele bundan ibarettir.
ERKEN YAŞTA EVLİLİK TARTIŞMASI
(Erken yaşta evlilik tartışması) Bugün biz de cumayı eda ettik. Hutbede hocamız güzel bir şekilde açıkladı. Ergenliğe erme ayrı iştir, evlenme yaşı kanunlarda bellidir. 18 yaşına gelenler evlenme hakkına kavuşmuş olurlar. Bundan önce yapılan evlenmeler yasa dışıdır. Bugün küçük yaşta evlenmiş, aileleri bölünmüş, kocası ya da eşi hapiste olan binlerce insan vardır. Bu bilgisizlikten, cehaletten kaynaklanan bir durumdur. Küçük yaşta evlilikler yasaktır, kabul edilemez.
(Kabine değişikliği) Cumhurbaşkanı'nın sözünün üstüne söz mü söyleyeceğiz.
ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI: AYRI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELER YAPMASINI TASVİP ETMEYİZ
(Abdullah Gül açıklaması) Kim ne karar verecek, hangi yolda gidecek. Bu o kararı verecek olanlara aittir. Biz kimse hakkında tahmin yürütme konumunda değiliz. 2019'da seçim olacak herkes meydana çıkacak, ben varım diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak. Bu kadar basit. Abdullah Bey partide beraber yola çıktığımz bir arkadaşımızdır. Bizim arzumuz Abdullah Bey bu kutlu yürüyüşte görüşlerini her zaman bizimle paylaşabilir. Kamuoyunda bir tarafmış gibi ayrı şekilde değerlendirmeler yapmasını biz tasvip etmeyiz.
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