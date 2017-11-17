Başbakan Yıldırım: Hakkari'ye doğalgaz geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'de vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, Hakkari'ye 2 müjdem var diyerek, "Birincisi hava soğuk değil mi? Bunun için doğalgaz lazım. Hakkari'ye doğalgaz geliyor, doğalgaz. Vali beye sordum 2019 diyor, olur mu? O halde daha erken getirelim değil mi? İkincisi; Hakkari, Van, Yüksekova arasındaki yollar hızlandırıp bitirmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Biz birlikte Türkiye'yiz. İşte Türkiye'nin fotoğrafı Hakkari'den yükseliyor. Göreve geldiğimde bir şey söyledim. Dedim ki, milletimizin içi rahat olsun. Bu terör belasını milletin gündeminden çıkaracağız. Terörün hayatımızı esir almasına izin vermeyeceğiz. Bu mücadele devam ediyor. Gün geçtikçe terörün belini kırıyoruz. Umudunu yok ediyoruz.

Hakkari'nin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. AK Parti kurulduktan sonra ilk mitingini Cumhurbaşkanımız, liderimiz, partimizin genel başkanı olarak Hakkari'de gerçekleştirdi. Bu kutlu yolculuğa çıkarken Bismillah dedik, 28 Eylül 2002'de Hakkari'den yola çıktık. 15 yıl boyunca bu yolculuk devam ediyor. Bundan sonra da durmak yok. Allah sizden razı olsun.

Bu ülkenin her ferdine, vatandaşına sadakatle bağlıyız. Benim gözümde bütün Türkiye Hakkari'dir. Değerli kardeşlerim. İlmek ilmek dokunan Hakkari kilimi, Selçuklu'dan beri bu ülkenin ruhunu temsil ediyor.

Irkçılık yapan bizden değildir. Etnik milliyetçilik yok. Dini milliyetçilik yok. Bölgesel ayrımcılık yok. Hakkari ile, Kırklareli ile, Sinop ile, Hatay ile, 780 bin kilometrekare vatan toprağı ile hep biriz, beraberiz, kardeşiz. Terör örgütlerine asla ve asla geçit vermeyeceğiz.

40 yıldır terör belası ile uğraşıyoruz. Binlerce askerimiz, korucumuzu teröre maalesef kaybettik, şehit verdik.

Artık bizim zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. Telafi etmek için koşar adımlarla yürüyeceğiz.

("Hakkari il kalsın" sloganlarına) Anladık. Onu anladık. Hakkari il değil mi? O halde.

Bu sene şimdiye kadar 125 bin vatandaşımız Selahattin Eyyübi Havaalanı'nı kullandı. Yüksekova'dan biniyorsunuz, Ankara'ya, İstanbul'a, 1.5, 2 saatte gidiyorsunuz.

"2 ÖNEMLİ MÜJDEM VAR"

2 önemli konu, önemli müjdem var. Birincisi hava soğuk değil mi? Bunun için doğalgaz lazım. Hakkari'ye doğalgaz geliyor, doğalgaz. Vali beye sordum 2019 diyor, olur mu? O halde daha erken getirelim değil mi?

Hakkari'den Başkale'ye gelirken bir yol var. Hakkari, Van, Yüksekova arasındaki yolları hızlandırıp bitirmiş olacağız.