Başbakan Yıldırım: Hakkari'ye doğalgaz geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'de vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, Hakkari'ye 2 müjdem var diyerek, "Birincisi hava soğuk değil mi? Bunun için doğalgaz lazım. Hakkari'ye doğalgaz geliyor, doğalgaz. Vali beye sordum 2019 diyor, olur mu? O halde daha erken getirelim değil mi? İkincisi; Hakkari, Van, Yüksekova arasındaki yollar hızlandırıp bitirmiş olacağız." açıklamasında bulundu.
Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:
Biz birlikte Türkiye'yiz. İşte Türkiye'nin fotoğrafı Hakkari'den yükseliyor. Göreve geldiğimde bir şey söyledim. Dedim ki, milletimizin içi rahat olsun. Bu terör belasını milletin gündeminden çıkaracağız. Terörün hayatımızı esir almasına izin vermeyeceğiz. Bu mücadele devam ediyor. Gün geçtikçe terörün belini kırıyoruz. Umudunu yok ediyoruz.
Hakkari'nin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. AK Parti kurulduktan sonra ilk mitingini Cumhurbaşkanımız, liderimiz, partimizin genel başkanı olarak Hakkari'de gerçekleştirdi. Bu kutlu yolculuğa çıkarken Bismillah dedik, 28 Eylül 2002'de Hakkari'den yola çıktık. 15 yıl boyunca bu yolculuk devam ediyor. Bundan sonra da durmak yok. Allah sizden razı olsun.
Bu ülkenin her ferdine, vatandaşına sadakatle bağlıyız. Benim gözümde bütün Türkiye Hakkari'dir. Değerli kardeşlerim. İlmek ilmek dokunan Hakkari kilimi, Selçuklu'dan beri bu ülkenin ruhunu temsil ediyor.
Irkçılık yapan bizden değildir. Etnik milliyetçilik yok. Dini milliyetçilik yok. Bölgesel ayrımcılık yok. Hakkari ile, Kırklareli ile, Sinop ile, Hatay ile, 780 bin kilometrekare vatan toprağı ile hep biriz, beraberiz, kardeşiz. Terör örgütlerine asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
40 yıldır terör belası ile uğraşıyoruz. Binlerce askerimiz, korucumuzu teröre maalesef kaybettik, şehit verdik.
Artık bizim zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. Telafi etmek için koşar adımlarla yürüyeceğiz.
("Hakkari il kalsın" sloganlarına) Anladık. Onu anladık. Hakkari il değil mi? O halde.
Bu sene şimdiye kadar 125 bin vatandaşımız Selahattin Eyyübi Havaalanı'nı kullandı. Yüksekova'dan biniyorsunuz, Ankara'ya, İstanbul'a, 1.5, 2 saatte gidiyorsunuz.
"2 ÖNEMLİ MÜJDEM VAR"
2 önemli konu, önemli müjdem var. Birincisi hava soğuk değil mi? Bunun için doğalgaz lazım. Hakkari'ye doğalgaz geliyor, doğalgaz. Vali beye sordum 2019 diyor, olur mu? O halde daha erken getirelim değil mi?
Hakkari'den Başkale'ye gelirken bir yol var. Hakkari, Van, Yüksekova arasındaki yolları hızlandırıp bitirmiş olacağız.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.