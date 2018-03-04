Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşuyor.
Yıldırım'ın açıklamaları:
AK Parti kongreleri bir başka. Biz her kongremizden daha güçlü çıkarız. Gayretinizi tebrik ediyorum, sizlerle bu salonda, salonun dışında bu coşkuyu yaşamak bizlere güç veriyor, heyecan veriyor.
Afrin, analar ne aslanlar doğurmuş. Afrin'de kahraman Mehmetlerimiz destan yazıyor. İki gün önce kalleşçe şehit ettikleri kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı, Raco'yu ele geçirdiler, emin adımlarla Afrin'e doğru kahramanlarımız ilerliyoruz. Raco'dan temizliği tamamladıktan sonra emin adımlarlar ilerliyorlar. Şehitlerimiz 81 milyonun gönlünde yaşıyor.
Bu vatan bize şehitlerimizden emanettir. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya hazır mısınız Muğla. Alçaklara hakettikleri dersi vermeye var mıyız? Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize sahip çıkacağız. 81 milyonu kardeş bileceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, dışlamayacağız. Ay yıldızlı bayrağımızı daha da yükseklere çıkaracağız. Daha çok çalışacağız. Ülkemizi daha da büyüteceğiz. Şehitlere olan borcumuzu ancak böyle ödeyebiliriz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ülkemize yöneleten tehdit nereden gelirse gelsin orası bizim için hedeftir. Biz Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin acısını dindirmek için oradayız. Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğumuz güvenli bölgeler gibi Afrin'de de Afrin'i asıl sahiplerine, Araplara, Kürtlere, Türkmenlere, zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz. Mazlumların yaralarını saracağız. Orada yaşayan kardeşlerimizi zulümden kurtarıyoruz. O insanların sevincini, duasını, Mehmetçiğe teşekkürlerini hep birlikte izliyoruz. Muğla'nın yiğit kadınları 2002'den beri bu yolda demokrasi mücadelesinde bizlerle berabersiniz.
28 Şubat üzerinden 21 yıl geçti. Yapılan zulümleri, 30 yaş ve üzerinde olanlar çok iyi hatırlayacaklar. Halka ayar vermeye kalkanlar bugün yargı önünde hesap veriyorlar. FETÖ'cü hainler, onlar da bugün hesap veriyorlar. Tankla, tüfekle, silahla bu milleti teslim alacağını zannettiler ama yanıldılar. Millet 7'den 70'e sokağa inerek meydanlara inerek, demokrasiye sahip çıktı. Cumhurbaşkanı'na sahip çıktı, hükümetine sahip çıktı ve ülkesini canla başla savundu.
KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENİYOR
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde konuştu.
Yıldırım'ın açıklamaları:
Muğla, başka bir benzerin yok bu dünyada. Böylesine güzel bir şehirden bahsediyoruz. Muğla'nın insanları, Muğla'nın güzelliklerinden daha da güzel. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz'da alçaklara teslim etmeyen Muğla'lı vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Muğla'dan yiğitler diyarından Afrin'deki kahramanlarımıza selam verelim mi? Aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti, kanları yerde kalmadı. Raco'yu da ele geçirdiler, Afrin'e emin adımlarla ilerliyorlar.
Cumhurbaşkanımızın size çok selamı var. Kucak dolusu selamı var. Buradan da tabii sizlerin selamını da başım gözüm üstüne deyip Cumhurbaşkanımıza yarın ileteceğim. Hiç merak etmeyin.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.