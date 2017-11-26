Başbakan Yıldırım'dan İngiltere ziyareti öncesi açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'ya hareketinden önce açıklamalarda bulunuyor.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Birleşik Krallığa resmi bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Ziyaretti Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in daveti üzerine yapıyoruz. Karşılıklı ticaret hacmimiz son 1-2 yıl içinde başka ülkelere karşılık artarak devam ediyor.

Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda müzakereler yapacağız. Soçi toplantısının sonuçlarını değerlendireceğiz. Soçi'nin BM şemsiyesinde Cenevre'de kalıcı barışan giden yolu açan en önemli süreç olduğunu tüm taraflar kabul ediyor. Suriye'de, Irak'ta iç savaşın tamamen sona erdirilmesi, terör örgütlerinden bu toprakların arındırılması, tüm etnik kimliklerin katılacağı, yeni Suriye devletinin teşkili, Irak'ta ortaya çıkan durumun değerlendirilmesini Birleşik Krallık ile Türkiye'nin yapabileceği işbirliğini kapsamlı şekilde ele alacağız.