Başbakan Binali Yıldırım, istifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili, "Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır, buna inanıyorum." dedi. Yıldırım, Üsküdar'da Hz. Ali Camisinde kıldığı cuma namazını ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin "İstifası beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin 'İşimize devam ediyoruz' şeklinde bir açıklaması oldu. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Binali Yıldırım, "Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır, buna inanıyorum." dedi.
"MÜTTEFİKLİK İLİŞKİSİNE ZARAR"
Yıldırım, "Rakka'da terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin açılması konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya da bunu kendilerinden ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nin değerlendirmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu görüntüler büyük bir talihsizliktir. Bugüne kadar müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'ne hep söyledik, bir terör örgütüyle, başka bir terör örgütünü yok etmek için işbirliği yapmanın ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü son fotoğraf ortaya koymuştur. ABD, YPG ve PYD'nin terör örgütü olduğunu anlamak için daha neyi görmek istiyorlar, bunu merak ediyoruz. Bu fotoğrafın, PKK terörist başının fotoğrafının orada sergileniyor olması, açıkçası Amerika-Türkiye müttefik ilişkisine de en büyük zararı vermektedir. Dolayısıyla bu davranışıyla Amerika Birleşik Devletleri, terörle iş birliği yapmakla kalmıyor, aynı zaman da Türkiye'nin, Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atıyor. Bunu da bu vesileyle hatırlatmak isterim."
Başbakan Yıldırım, "ABD ve Türkiye arasında vize konusunda heyetler görüşüyor. Sürecin olumlu gittiğine dair açıklamalar yapıldı? Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de "Dışişleri yetkilileri karşılıklı olarak değerlendiriyorlar. Ümit ederim, konu suhuletle bir çözüme ulaşmış olur. Teknik düzeyde çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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Misafir 9 saat öncecevabı afrinde verilmeli...60
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Misafir 9 saat önceneden istifasını istiyosunuz açıklayın netbolun lütfen...150
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Misafir 9 saat öncesuçları neydi,bir açıklasalar150