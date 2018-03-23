Başbakan Binali Yıldırım, kurlardaki hareketin geçici olduğunu ve etkilerin sınırlı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünyaya açık bir ekonomi olduğunu, bu nedenle zaman zaman döviz piyasasında dalgalanmaların yaşanmasının doğal karşılanması gerektiğini belirten Yıldırım, "Etkileri sınırlıdır; asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı

şekilde işlemesidir... Ekonomimizle ilgili değerlendirme kuruluşlarının açıklamaları ve birtakım spekülasyonlar gidişatı

olumsuz etkilemez. Bütün makro ekonomik göstergeler gayet iyidir. Bütçe gelirlerimizi planlananaın üzerinde seyrediyor. Ekonomi açısından herhangi bir tereddüte mahal yok" dedi.