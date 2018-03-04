Başbakan Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım'dan, Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

Yıldırım'ın açıklamaları:

Türkiye teröre karşı gerçek mücadele yapan tek ülkedir. Terör örgütleri, korkun Türkiye'den, korkun Mehmetçik'ten. Destekçilerinizi de unutmadık, onlara da günü geldiğinde hesap soracağız.

Bu yol yapıldığında Türkiye nüfusunun 4'te 1'i buralara gelecek. Manisa-İstanbul arası 2.5 saati bulacak. Kemalpaşa'ya kadar olan 22 kilometre tamamlanmış. Şimdi, Balıkesir'e doğru devam ediyor. Manisa'ya yıllardır beklediğiniz hızlı tren de geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hızlı tren Manisa'ya yakışır. 17 şehzedayi yetiştiren, 7'sini padişah yapan bu şehre en yapsak yakışır.

"HESAPLARA MAZOT PARALARINI YATIRIYORUZ, MART SONUNA KADAR HERKES ALACAK"

Bu sene de üzümü yine yavrularımıza okullarda besleyici olarak vereceğiz. Bunun da kararını aldık. Manisa'ya son 16 yılda 1.5 milyardan fazla tarım desteği verdik. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden, şimdi hesaplara mazot paralarını yatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Mart sonuna kadar herkes alacak.

"İZMİR BU MESAJ SİZE"

Manisa bu işi bitirmiş. İzmir bu mesaj size. İzmir'de de gereği yapacağız.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER