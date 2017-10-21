Başbakan Yıldırım'dan öğrencilere burs müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Fırat Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni'nde, kendisine tevdi edilen fahri doktora için üniversite mensuplarına teşekkür etti.

Başbakan Yıldırım, gençlerin donanımlı şekilde yetişmesinin öncelikli amaçları olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Üniversite yılları altın yıllardır. Sevgili gençler, benim size tavsiyem, önünüzde birkaç seneniz var. Ondan sonra bu yılları, bu güzel zamanları bulamazsınız. Biliyorum hepiniz düşünüyorsunuz. 'Bir an önce şu üniversiteyi bitirsek de işimize, gücümüze baksak.' Buradayken bu duyguya hakimsiniz ama unutmayın mezun olduktan sonra bu ortamı çok özleyeceksiniz. Onun için sizin için altın değerinde fırsat olan bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz."

Yıldırım, Türkiye'nin etrafında bir şer çemberi oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Ama şunu herkes bilsin. Bu aziz millet 15 Temmuz'da herkese, bilen bilmeyen, yedi düvele Türk milletinin nasıl bir millet olduğunu göstermiştir. Bayrağı indirmemiş, ezanları dindirmemiştir. Onun için ülkemizin geleceği her bakımdan parlaktır. Yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacak, hiç endişeniz olmasın." dedi.

Yıldırım, "2003'te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene, haydi bakalım 470'e çıktı. Hayırlı olsun, bunu da ilk Elazığ'da açıklamış oluyoruz." şeklinde konuştu.

Lise ve üniversiteye giriş sisteminde yapılan düzenlemeleri de değerlendiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız rahat olsun, hiçbir şekilde öğrencilerimizin aleyhine bir düzenleme asla olmayacak, daha iyi olacak. Daha rahat edecekleri, streslerinin azalacağı, rahat rahat geleceğe hazırlanacakları bir geçiş sistemi getiriliyor."