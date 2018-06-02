Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev ile telefonda görüştü.

Medvedev'i, Başbakanlık görevine yeniden seçilmesi dolayısıyla kutlayan Yıldırım, görüşmede, mevkidaşına 12 Haziran Rusya Milli Günü vesilesiyle tebriklerini iletti.

Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinde son 15 yılda kaydedilen önemli ilerlemelerin memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek, ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ortak irade teyit edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER