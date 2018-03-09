Başbakan Yıldırım'dan şeker fabrikaları özelleştirmesi açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişki soruları yanıtladı.

Yıldırım, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili olarak da "Bu fabrikalar daha fazla kapasite ile çalışacak. Özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor. Bir fabrika üretim yapmazsa teminat mektubu var. Ciddi anlamda teminat alıyoruz. Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı denetim altına alacağız. Şeker fabrika çalışanlarımız asla bir mağduriyet yaşamayacak. Kim yaparsa yapsın bu devlete ait. Devlet denetimi, kontrolü havale edemez, bizzat kendisi yapması lazım. Bizim bu bakış açısı ile çok daha güzel, çok daha verimli, milletin kaynağına yeni kaynaklar katan bir sistemi böylece getirmiş olacağız" dedi.