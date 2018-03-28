Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'deki Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda e-Devlet ve bürokrasi konusuna da değinen Yıldırım, "Bu yıl sonuna kadar vatandaş-devlet arasındaki her türlü iş internetten, e-Devlet üzerinden yapılacak." dedi.
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN E-DEVLET AÇIKLAMASI
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "Bugün itibarıyla e-devlet üzerinden vatandaşın devletle iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı. Ama bu yıl sonuna kadar vatandaş-devlet arasında her türlü iş internetten, e-devlet üzerinden yapılacak.
Bürokrasiyle, bürokratla karşı karşıya gelmeden her işinizi yapabileceksiniz. Gerekli dökümanlar zaten mevcut. Onlar arasında bir elektronik ortamda haberleşme olacak, bilgiler havuzda bulunacak. Sizin sadece vatandaşlık numaranızı girerek işlemlerinizi halledebileceksiniz." ifadelerini kullandı.
e-DEVLET'TE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?
Adalet
Davalarınız ve diğer adli dosyalarınız ile ilgili işlem yapın, dosya detaylarına ulaşın.
Eğitim
Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.
İş ve Kariyer
Çalışanların ve ticari işletmelerin gerek duyabileceği hizmetlere erişin.
Sosyal Güvenlik ve Sigorta
Sosyal güvenlik ve yardım durumunuzu inceleyin. Sigortalarınız ile ilgili bilgi alın.
Trafik ve Ulaşım
Trafik ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Kara, hava ve deniz taşımacılığı işlerinizi yönetin.
Çevre, Tarım ve Hayvancılık
Tarım, Hayvancılık faaliyetleri ve çevre konusundaki hizmetlerden faydalanın.
Genel Bilgiler
Günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek, genel bilgi ve veri kaynaklarından faydalanın.
Kişisel Bilgiler
Devlet kurumlarında bulunan varlık, borç, sağlık, eğitim vb. kişisel bilgilerinize göz atın.
Şikayet ve Bilgi Edinme
Devlet kurumları ve firmalar ile ilgili ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi yönetin.
Vergi, Harç ve Cezalar
Vergi, trafik cezası, harç ödemeleri ve benzeri borç ve alacaklarınızı takip edin.
Devlet ve Mevzuat
İhaleler, mevzuat, seçmenlik ve diğer konularda bilgi alın.
Güvenlik
Emniyet ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Askerlik bilgilerinize erişin ve işlem yapın.
Sağlık
Sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşın. İlaç, muayene ve randevu işlemlerinizi yönetin.
Telekomünikasyon
GSM, İnternet, Telefon, Posta ve diğer iletişim kanalları ile ilgili hizmetlerden faydalanın.
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