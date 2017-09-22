Taşerona kadro 2017 Son Dakika - Binali Yıldırım açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Türk-İş'e sürpriz bir ziyarette bulundu. Toplantı sonrası Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Sayın başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte genel olarak çalışma hayatı ile ilgili görüştük. DESK ve İş Adamları Sanayicilerimiz katıldı. Kısacası çalışma hayatımızın ve iş camiamızın yüzde 80'inin temsil edildiği büyük bir sivil toplum teşkilatı ile bir arada olduk. Türk-İş'e gelip taşeron konusu konuşmamak olmaz. Hükümet olarak uzun süreden beri ilgili bakanlıklarımız çalışma yürütüyorlar. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız ve çalışanlarımızı kamuda taşeron olarak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışmalar çeşitli alternatifler bağlanarak tamamlanmak üzere. Buradaki son tarihimiz bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak. Önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'na gelecek."

KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERONA KADRO VERİLMESİ İLE İLGİLİ NELER OLMUŞTU?

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, taşerona kadro düzenlemesinin yıl sonuna kadar biteceğini söylemişti. Sarıeroğlu, "Beklenti içinde olan birçok kesim var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamlarındaki beklentiyi karşılayabilmek için bir aydır Maliye Bakanımız ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmayı çok kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimiz ile paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına beklentilerine, taleplerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden bir cevap vermiş olacağız" diye konuşmuştu.