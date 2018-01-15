Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye 'terör ordusu' tepkisi: Türkiye'ye düşmanlık etmektir

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, TESK hizmet binasında düzenlenen "Türkiye Esnaf Buluşması" nda konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin YPG'li teröristlerden oluşturmayı planladığı birlik için "Bunun anlamı terör örgütünün arkasından nişan alıp Türkiye'ye düşmanlık etmektir" dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları:

NATO içinde bir üye, Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde, öbür tarafta terör örgütüyle bir oluo oraya askeri bir örgüt kuruyor. Bunun anlamı terör örgütünün arkasından nişan alıp Türkiye'ye düşmanlık etmektir. Bunun başka bir anlamı yoktur.

Tehdit kimden gelirse gelsin kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız. ABD bu yanlıştan vazgeçmeli.

binali yıldırım

Türkiye Esnaf Buluşması

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