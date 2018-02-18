Başbakan Yıldırım'dan üç günde sekiz ikili görüşme!

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'daki temasları kapsamında sekiz ikili görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım, Berlin'de gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
Almanya'da son üç günde yoğun diplomasi trafiği yürüten Yıldırım, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında perşembe günü Berlin'e geldi.
Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelen Yıldırım'ın, Alman mevkidaşı ile baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
Yıldırım ve Merkel, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İkili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve bölgedeki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular ele alındı.
Başbakan Yıldırım, Berlin'deki temaslarının ardından 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçti.
Konferansın ilk gününde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Yıldırım, cuma namazını Diyanet İşleri Türk İslam Merkezi (DİTİM) Merkez Camisinde kıldı. Yıldırım, namazın ardından cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
"SORUNLAR GİDERİLMİŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR"
Yıldırım, burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Almanya ile Türkiye ilişkilerinde yaşanan bazı sıkıntıların giderilmiş gibi gözüktüğü mesajını verdi.
Konferansın ikinci gününde birçok devlet başkanı, başbakan ve bakanların yer aldığı 54. Uluslararası Münih Konferansı'nın ana oturumunda katılımcılara hitap eden Yıldırım, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
Konferansa katılan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile sohbet eden Yıldırım, tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile konakladığı otelde görüştü.
Başbakan Yıldırım, daha sonra Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşhvili, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile ayrı ayrı görüştü. Yıldırım, Yunanistan'ın Yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası gelişmeler ele alındı.
Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de eşlik etti.
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