Başbakan Binali Yıldırım Yurtdışı Eğitim Programı etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Üniversiteye erişimin çok önemli olduğunu belirten Yıldırım, "Dünyada üniversiteye erişme bakımından ikinci sıradayız. Bu son 15 senede oldu. Bana verilen bilgiye göre birinci Yunanistan, ikinci Türkiye. Yunanistan'ı saymayın, Türkiye var. Nihayetinde bir vilayetimiz kadar ülke. İstanbul'dan biraz daha küçük. Neyse komşumuz yine de idare edeceğz. Rahat durduğu müddetçe bizim diyeceğimiz bir şey yok. Burs miktarlarını da bakanlarımız açıkladı fena değil vaziyetimiz. Yemek var, burs var, ulaşım var, hepsini üst üste koyarsan imkan var. Yurtdışına gidince burası rahat geri dönmeyim falan demeyin. Külahları değişiriz. Mutlaka dönüp bildiğinizi öğrendiğinizi gelecek kuşaklara, ülkenize aktaracaksınız." dedi.

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