Başbakan Yıldırım direksiyona geçti

Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde temelini attığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Elazığ'daki Ağın (Karamağara) Köprüsü'nü helikopterden inceledi. Yıldırım "Yaptık, bitirdik ama gelip görmek, açmak nasip olmadı. Hep içimde bir ukde. Nasipte sizi görmek, sizlerle tanışmak varmış. Köprü bahane, Ağınlılarla kucaklaşmak şahane." dedi.

Yıldırım, Keban Baraj Gölü üzerinde yapılan ve Türkiye'nin en uzun dördüncü asma köprüsü olan Ağın Köprüsü'nü helikopterden inceledi. Yıldırım, daha sonra kendi kullandığı makam aracıyla köprüden geçti.

DİREKSİYONA GEÇTİ

Bir süre makam aracını kullanan Yıldırım'a, Vali Çetin Oktay Kaldırım eşlik etti. Başbakan Yıldırım, bu sırada yanına gelen vatandaşlarla tokalaştı, ayaküstü sohbet etti.



Başbakan Yıldırım, köprüdeki incelemelerinin ardından Ağın ilçe merkezini ziyaret etti. İlçeyi ziyaret eden ilk başbakan olan Yıldırım, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Yıldırım, "Hoşgeldiniz, çok mutlu olduk" diyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti, onların taleplerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başbakan Yıldırım'a, leblebi ve çay ikram edildi.

"KÖPRÜ BAHANE, AĞINLILARLA KUCAKLAŞMAK ŞAHANE"

Bu sırada Ağınlılara hitap eden Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminden bu yana yakından takip ettiği Ağın Köprüsü'ne ilişkin, "Ağınlılar yolumuzu kestiler, 'Ağın Köprüsü ne olacak' dediler? Ben de 'Biz Türkiye'de dağları deliyoruz, tüneller yapıyoruz, köprüler yapıyoruz. Yolları da yaparız, hepsini de yaparız. Buna Ağın Köprüsü de dahil' dedim. Ondan sonra köprüye eskiden başlanmış ama yanlış başlanmış. Olacak bir iş değil. Yaptık, bitirdik ama gelip görmek, açmak nasip olmadı. Hep içimde bir ukde. Nasipte sizi görmek, sizlerle tanışmak varmış. Köprü bahane, Ağınlılarla kucaklaşmak şahane." ifadelerini kullandı.

"Ağın'da suç oranı sıfır, buna bir alkış isterim." diyen Yıldırım , "Hapishane yok, hapishaneye ihtiyaç da...Ama hastaneye ihtiyaç var değil mi? Hastane işi tamam." diye konuştu.

AĞINLILARA HASTANE MÜJDESİ

Başbakan Yıldırım, ilçeye hastane yapılması talimatı verdi. Yıldırım bu sırada, "Bir avuç leblebiye her şeyi hallettiniz. Ağınlılar bayağı tüccar maşallah." dedi.

İlçeye gelişinin bir anlamı olması gerektiğini söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hiç merak etmeyin, her şey çok daha güzel olacak. Yeter ki kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. İnşallah bu terör belasını da memleketin gündeminden düşüreceğiz. Her şey çok daha güzel olacak. Zorlukların üstesinden geleceğiz. Hiç merak etmeyin, hedefimiz belli; muasır medeniyetler seviyesi. Ne yapacağımızı biliyoruz, nasıl yapacağımızı biliyoruz çünkü milletimize güveniyoruz, Ağın'a güveniyoruz, Ağınlılara güveniyoruz."

Başbakan Yıldırım daha sonra AK Parti Ağın İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve Öznur Çalık ile milletvekilleri de eşlik etti.

40 YIL FERİBOT YOLCULUĞU YAPILDI

Keban Barajı sonrasında su altında kalan yol nedeniyle Ağın'a ulaşım, baraja su tutulduğu 1975'ten bu yana feribotla sağlanıyordu. Karayolu ulaşımı ise köprü yapımı öncesi Elazığ'a Arapgir ilçesi üzerinden gerçekleştiriliyordu.

Türkiye'nin en uzun dördüncü asma köprüsü olan Ağın ilçesindeki köprünün temeli 2001'de atıldı. Projede yapılan değişiklikle 2012'de tekrar ihale edilen köprünün resmi açılışı 18 Şubat 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Ağın Köprüsü ile hem karayoluyla seyahat süresi bir saat kısaldı hem de kesintisiz ulaşım sağlandı. 520 metre uzunluğundaki köprü, gergin eğik askılı köprüler içinde orta açıklık açısından Türkiye'nin ikinci köprüsü özelliğini de taşıyor.