Basın toplantısından satır başları;

Türkiye'nin şartlar ne olursa olsun KKTC'nin yanında olduğunu belirten Yıldırım "Adada eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması lazım." dedi.

YUNANİSTAN'DA TÜRK BAYRAĞININ YAKILMASI

Yıldırım, "Bayrağa yapılan bir hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Ay yıldızlı bayrağımız bizim gururumuzdur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz, bütün imkanlarımızı da seferber ediyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz."

İKİ YUNAN ASKERİNİN SINIRI GEÇMESİ: "ZEKA İŞİ"

İki Yunan askeriyle hukuki sürecin devam ettiğini belirten Yıldırım, "Bu konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi. Zaten şimdi Türkiye ile ilgili hangi konu olsa ABye işi götürüp taşımak, oradan destek almak bir alışkanlık haline geldi. AB ile olan ilişkilerimizi bu ve buna benzer yeni girişimler zerre kadar ileri de götürmez, geri de düşürmez." ifadelerini kullandı.

"KUZEY KIBRIS'IN EGEMENLİK HAKLARINI İHLAL GİRİŞİMİ"

Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerine yönelik Yıldırım, "Ada etrafında herhangi bir yer altı zenginliğinin dışarıya çıkartılmasında muhatap adada aranıyorsa bu muhatap hem Kuzeydir hem Güneydir. Bu iki muhatabın mutabık kalmadığı bir çalışma, bizim açımızdan tehdit olarak, Kuzey Kıbrısın egemenlik haklarını bir ihlal girişimi olarak değerlendirilir. Bunun kimin tarafından yapıldığının önemi yoktur." açıklamasında bulundu.

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