Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kilis 6. İl Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye, demokrasi ve refah yolunda asla geri adım atmayacak. Her kim 'AK Parti'ye muhalefet edeyim' diye Türkiye'ye muhalefet ederse mutlaka mahcup olur. Bunu geçmişte herkes gördü, gelecekte de herkes görecek. Meşru hükümete, seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı söylenen her gayrimeşru söz, Türkiye'ye karşı söylenmiştir, bu böyle bilinmelidir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti;

''Kilis'in su sorununu 2050 yılına kadar kökünden çözüyoruz. Barajla tarımsal sulama daha da artacak. İçme suyu sorunu kökünden çözülecek. Burada bugünlerde konuşulan bir mevzu var. Hastane mevzusu. Hastane olacak mı olmayacak mı nereye yapılacak? Artık bu tartışmaları bitiriyoruz. Yeri de belli. 500 yataklı olacak hastaneye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.'' dedi.

Yıldırım, 35 kilometre bölünmüş yolumuz var. Suriye ile bir zaman ilişkilerimiz iyiydi, o zaman bir karar vermiştik. Hızlı tren yolunu, unutmuş değiliz. Suriye'de işler yoluna girince bu demiryolunu da yaptıracağız. İç savaşta hayatıyını kaybeden kardeşlerimiz de huzur içinde memleketlerine dönecek. Fırat Kalkanı'nda karar verdik. Ağustos'un 24'ünden itibaren orada sukuneti, huzuru sağladık. Bölgede barışı ve huzuru hep birlikte sağlayacağız. Türkiye, üzerine düşeni her zaman yaptı yapmaya da devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım

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