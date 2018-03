Başbakan Binali Yıldırım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) "5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni"ne katıldı.



Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

Her bir işletmemizi tek tek tebrik ediyorum, alınlarından öpüyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Eminim ki bu ödülü bugün alamayanlar yarın mutlaka alacak.

Genellikle benim geçmişten olan tecrübem, binalar güzelleştikçe memleketin ekonomisine katkıları azalıyor. Büyük başarılar, imkanların dar ve kıt olduğu şartlarda gerçekleşir. İmkanlar iyileştiği zaman azim de azalıyor. Ümit ederim bu binada bu olmaz. Başkana da az önce söyledim, "Dışarıda olacaksın. Sahada olacaksınız. Üreten insanlarımızın yanında olacaksınız. Onları dinleyeceksiniz."

İnanıyorum ki bu binada ülkemiz için orta ve küçük işletmelerimiz için çok güzel işler yapacaksınız.

Değerli arkadaşlar,

Türkiye'nin kalkınması özel sektörün gücü ile oluyor. Zannedilir ki devlet eliyle kalkınıyoruz. Bugün, yatırımın büyük kısmını özel sektör yapıyor. Yıla baktığımız zaman 128 milyar kamu yatırımı, özel sektörün ise 1 trilyonun üzerinde yatırım yapılıyor. Türkiye kolay kolay bölgesel ve küresle krizlerde etkilenmiyor ve istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

PMI endeksine bakıyor piyasalar. Son 7 yılın en yüksek düzeyindeyiz. Türkiye'nin ekonomisine güveni ifade ediyor. 16 yılda AK Parti iktidarlarının Türkiye'de inşa ettiği güven ve istikrar ortamı yatırımcılarımızın orta ve uzun vadede plan yapmasına vesile oldu.

Sanayicilerimiz artık geleceği hesaplıyor. Buna göre yatırım kararını veriyor. İşini geliştirmek ya da iş kurmak isteyen tüm girişimciler kendi işine odaklanabiliyor. Bizim en büyük kaynağımız insanımızdır. Petrole doğalgaza elmasa güvenenler bir süre sonra açıkta kalabilir. Yetişmiş kaliteli insan kaynağı olanlar nesilden nesile bu kaynak ile yollarına devam ederler. Bütün insanımıza güveniyoruz.

Özellikle kadınlarımıza, gençlerimize ve engellilere ilave istihdam sağlayan özel sektöre, girişimciye biz de ilave prim desteği sağlıyoruz. SAnayimiz müthiş bir şekilde yatırıma ve üretime devam ediyor. Sanayi üretimimiz arttı.

Ocak 2018'de Türkiye genelinde 98 bin 631 bin yeni şirket kuruldu. Bu şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 61 arttı. 2018 için felaket senaryoları anlatanlara buradan ithaf ediyorum. İnsanlar paralarını savurmak için şirket kurmaz.

Rekabetçi ekonomilerle geleneksel ekonomileri birbirinden ayırt eden en önemli konu küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. KOBİ'ler Türkiye'nin isimsiz kahramanıdır. İstihdamımızın yüzde 56'sını sağlıyor. Anlı şanlı şirketler, bunların sayısı toplam işletmeler içinde yüzde 1'i geçmez. Türkiye'yi ayakta tutan KOBİ'lerdir. Ekonominin canlılığı reel sektör üretimi ile ölçülür.

Bizim başarı hikayemiz ile sizlerin başarı hikayesi aynıdır. Türkiye'nin KOBİ'leri ilerliyor, Türkiye de ilerliyor. Yatırımları yerelleştiren iki yapıdan bir tanesi KOSGEB biri de OSB'lerdir. Yakında yayınladığımız genellemeyle yerlileşme ve millileşme konusunda önemli kararlar aldık.

Türkiye'nin hem cari hem bütçe açığı var. Düşük enflasyonu ancak ve ancak daha fazla üretip ihraç ederek sağlayabilir. Yerlileştirmek ve millileştirmek için her türlü teşviği vermeye devam edeceğiz.

OSB'lerde gelişme ne kadar olmuş? Sayısı 2002'ye göre 2 katına çıkmış. Çalışan sayısı 415 bin kişi iken, 1 milyon 750 bin kişiye çıktı. Bu da Türkiye'nin ürettiğini gösteriyor.

Geçen sene istihdam seferberliği projesi kapsamında 1.5 milyon ilave istihdam sağladık. En büyük pay KOBİ'lerimizindir. İşe alacağınız her işçi için işverene ait vergi ve primi biz sağlayacağız.

AR-GE ve yenilikçilik tasarım faaliyetlerine yönelik makine alımlarına katma değer vergisinden muafiyet getiriyoruz. Şu an da meclise gönderdiğimiz bir yasa var 33 yıllık KDV Yasası'nı kökünden değiştiriyoruz.

Eğer bundan sonra KDV'ler 3 ay içinde ödenmezse ödenmeyen zaman için devlet faiz verecek. Alacaklarına vereceklerine de aynı şeyi yapacak.

KOSGEB Hizmet Merkezleri oluşturarak her ilimizde bulunan girişimciye hiçbir ayrım gözetmeden hizmet vermeye devam ediyoruz. 2002'ye kadar küçük ve orta ölçekli yatırımcıya verilen destek miktarı 14.5 milyon lira. 2018'e geldiğimiz de bu miktar toplam 5 milyar 300 milyona çıkmış.

KOBİ'leri daha güçlü bir şekilde desteklemek için bunlarla yetinmeyeceğiz. KOBİ'lerin hitiyaçlarından biri de danışmanlık ve rehberlik... Bunun için yeni bir sistem yeni bir anlayış lazım tıpkı rotası belli olmayan bir gemi, gideceği limana ulaşamayacağı gibi KOBİ'lerin de bir rehberliğe ihtiyacı var. O rehberliği de KOSGEB yapacak. Bizim işimiz üretmek.

Çalışmak isteyenin önündeki engelleri kaldırsak işin büyük bir kısmını halletmiş oluruz. E-Devlet, E-Hizmet uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz.

KOBİ Gelişim Destek Programı ile 2 bin 49 işletmeye destek vereceğiz. Şunu 3 bin yapalım! Bu program ile 524 milyon olmasın 600 milyon olsun. 1 milyar 300 milyonluk yatırım hacmi oluşacak ve 5 bin - 6 bin civarında yeni çalışan vatandaşa aş-iş imkanı sağlanacak.

Ekim ayı içerisinde bir grup toplantısında da açıkladığım gibi KOBİ Tekno Yatırım ve Stratejik Ürün Destek Programı... Tekno Yatırım Programı ile işletmeler, teknoloji düzeyi yüksek katma değerli ürünler üretir hale gelmesi için desteklenecek. Teknolojik üretim yatırımı yaparsa yüzde 70 geri ödemesiz ve yüzde 30 geri ödemeli olmak üzere yüzde 100 desteğe sahip olacak. 100 liralık yatırım yaparsan 70'i bedava. 30'unu geri ödeyeceksin. Üst limit de 5 milyon. Herkesin ölçeğine ve gücüne göre destek imkanı var fakat önemli bir proje var diyelim ki 10 milyona kadar da çıkıyor bu destek.

294 işletmenin başvurusu tamamlandı ve bu projelerle az önce dediğim gibi dışa bağımlı olduğumuz ürünleri yerli kaynaklar ile üretme imkanına sahip olacağız. Böylece bunları söyledikten sonra işin sonuna geldik. Bir müjdemiz var.

Türkiye gelişti. KOBİ'ler büyüdü. Fakat başlangıçtaki KOBİ tanımı aynı kaldı. İşletmelerimizin işini zorlaştırıyor. KOBİ'lerin tanımı değişiyor. Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için bir üst sınır koymuştuk. 40 milyon! şimdi bunu değiştriiyoruz 125 milyona çıkarıyoruz. Her bölgenin her ilçenin dahi öncelikleri aynı değil. KOSGEB bu dönemde daha fazla sahada olacak iş yapan üreten firmaları yerinde görecek. Böylece, sanayi odaları ile esnaf odaları ile koordineli olarak bölgelerin öncelikleri tek tek ele alınacak ve her ilde ilçede 5 tane önemli alan tespit edilecekler. Bizim artık uzmanlaşmaya gitmemiz lazım. Bu 5 sektörü belirleyip destek ve yatırımları kanalize etmiş olacağız.