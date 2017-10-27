Başbakan Yıldırım, Melike Hatun Camisi'nin açılış töreninde konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin açılış töreninde konuştu.

Yıldırım'ın şunları söyledi:

Ankara camileri ile anılan bir başkent haline geldi. Ankara'nı kalbinde, Ulus'ta yapılan bu caminin başlangıçta yapımına teşvik eden, önayak olan sayın Cumhurbaşkanımıza sizler adına teşekkür ediyorum. Güzei bir eser olmuş. Katkısı olan, bu caminin yapımında emeği olan herkese teşekkür ediyorum.