Başbakan Yıldırım, Kral Selman'la bir araya geldi!

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 11.20'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir araya geldi. Başbakan Yıldırım'ın Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ele alındı, köklü tarihi, dini ve beşeri bağların bulunduğu Körfez'in ve Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden Suudi Arabistan ile ilişkilere verilen önem vurgulandı.

Başbakan Yıldırım'ı, Kral Selman Askeri Hava Üssü'nde, Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah el Kasabi, Riyad Valisi Faysal bin Bender bin Abdülaziz, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid el Hureyci karşılamıştı.

Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da Riyad'a geldi.

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