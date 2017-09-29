Başbakan Yıldırım: Krallık bize yakışmaz

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Ezine'de halka hitap etti.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Buradan başlayacaksınız Kazdağlarına çıkmanız 5-10 dakikanızı geçmeyecektir. Bırakın krallığı biz milletin hizmetkarıyız. Krallık bize yakışmaz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 yıldan beri memleketimizin kaldırılması için gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmamız için var gücümüzle çalışıyoruz.