Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde kuvvet komutanları ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ari̇f Çeti̇n'i̇ Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

MGK ÖNCESİ TOPLANTI

Irak'ın kuzeyindeki referandum gündemi nedeniyle Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 22 Eylül'e çekilmişti. Başbakan'ın kuvvet komutanları ile görüşmesinde MGK öncesinde ön değerlendirmelerde bulunulduğu belirtiliyor.

Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak Kara Kuvvetleri̇ Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 45 dakika sürdü.

Başbakan Yıldırım daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ari̇f Çeti̇n'le görüştü. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.





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