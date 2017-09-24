Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mamak 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak'taki referandum kararına ilişkin olarak, "Gayri meşrudur, yok hükmündedir" derken, "Bu referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın hesabını bu yanlışlarda ısrar edenlerden soracağız" diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

6. AK Parti Mamak İlçe Kongresi'nde hepinizi sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Mamak şehitlerimizin, bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah mekanlarını cennet eylesin. Mamaklılar, değerli yol arkadaşlarım, ülkemizin bağımsızlığı için, istikbali için siz o gece liderimiz, milletin adamı, Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara indiniz.

AK Parti kongreleri bir bayramdır. Bir demokrasi şölenidir. Kongreler tazelenmedir, değişimdir, heyecandır. AK Parti kadroları gençleşiyor. Gençleşirken tecrübe ile birleşiyor.

AK Parti teşkilatları, 'millet' demeye, 'vatan' demeye, 'bayrak' demeye devam ediyor.

"IKBY'NİN KÖR İNADI SONRASI MGK VE BAKANLAR KURULU TOPLANTISINI YAPTIK"

Dün TBMM'de önemli bir karar aldık. IKBY'nin kör inadı sonrası MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısını yaptık. Aldığımız kararları milletimizle paylaştık. Dün gece Meclisimizde MHP, CHP'nin gruplarının desteği ile de tezkereyi, yurt dışına asker gönderme, asker kabul etme tezkeresini de kabul ettik. Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Meclisimiz hükümetimize 1 yıl daha yetki verdi.

2023'e giderken bölge, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya çok önemli bir süreçten geçiyor. Terör, dış güçlerin nüfuz hamleleri ile bölgemiz karşı karşıya. Terör örgütleri, kan, şiddet, insanlık dışı eylemlerden oluşan bu çatlakları dolduruyor.

Müttefik bazı ülkelerin geçici siyasal çözümleri adına iş tuttukları, destekledikleri terör örgütleri Türkiye'nin milli güvenliği için bir tehdit oluşturuyor. Bugün için değil, gelecekte de yeni çatışma alanlarının oluşmasını hazırlayacak tehlikeli girişimler içindeler.

"GAYRİ MEŞRUDUR, YOK HÜKMÜNDEDİR"

Türkiye'nin güney hudutlarında herhangi bir statü değişikliği, herhangi bir şekilde yeni oluşumlar asla ve asla Türkiye tarafından hoş görülemez. Kuzey Irak'ta yarın gerçekleştirilecek referandum gayri meşrudur, yok hükmündedir ve bu referandum sonrası yaşanacak muhtemel gelişmelerden bu referanduma karar veren, tek başına, halkı ile danışmadan, dünyada bütün milletlerin karşı çıktığı, bu referandumda inat eden Kuzey Irak Bölgesel yönetimi birinci derecede sorumlu olacaktır. Bu coğrafyada, Türkler, Kürtler, Araplar, Asuriler, Yezidiler, 42 millet bir yaşadık. Bu referandum Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin hiçbir sorununa çözüm getirmeyecek. Bu referandum merkezi Irak yönetimi ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki hiçbir meseleyi çözmeyecek. Bölgede varolan istikrarsızlığı, otorite boşluğunu ve kaosu daha fazla körükleyecek ve bunun bedelini orada yaşayacak insanlar ödeyecek. Yöneticilerin uçuk hayalleri yüzünden Kürt kardeşlerimize bu zulmü reva görenler, hesabını kendi halklarına ve bu işe karşı çıkan herkese vereceklerdir.

"HESABINI BU YANLIŞLARDA ISRAR EDENLERDEN SORACAĞIZ"

Bu işin yolu oturup konuşmaktır. Sorunları müzakere ile ele almaktır. Biz bölgenin istikrarı için, bölgede yaşayan ve uzun süredir otorite boşluğundan büyük sıkıntılar çeken oradaki insanlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Bu referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın hesabını bu yanlışlarda ısrar edenlerden soracağız.

Türkiye bu bölgede bir istikrar adasıdır, bir teminattır. Türkiye 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümeyi başardı. İkinci çeyreğinde büyüme yüzde 5.2 oldu. AK Parti adaletin, kalkınmanın adıdır. AK Parti birliğimizin, beraberliğimizin teminatıdır. AK Parti değişimin adresidir. Bu şarkı burada bitmeyecek.

"ŞİMDİ, TEOG ÜZERİNDEN SİYASET YAPACAKLAR"

Bu ülkede tek bir dikili ağacı olmayanların, 15 yıldır bunca eserlere ve hizmetlere söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Ana muhalefet partisi sözde adalet yürüyüşü yaptı, bundan bir şey çıkmadı. Ama haklarını yemeyelim, bir şey çıktı, bu yürüyüşte sağ kolunda FETÖ, sol kolunda PKK, işte çıkan bu. Adalet yürüyüşünden çıkan, bölücülerle, darbecilerle kol kola girmek. Şimdi TEOG üzerinden siyaset yapacaklar, istismar yapacaklar. AK Parti iktidarı olarak vatandaşımızın, gençlerimizin aleyhine olacak hiçbir işin içinde olmadık. Velilerimizin bütçelerini zorlayan, öğrencilerimizi yarış atına çeviren anlamsız sınav sisteminin yürütülmesini uygun görmüyoruz. Ailelerimiz ve çocuklarımız rahat olsun. Sadece laf üretenler, bu ülkede biz iktidara geldiğimizde eğitime ayrılan bütçenin 11 milyardan 122 milyara çıktığını görebiliyor mu? Bütçemizin 5'te 1'ini eğitime ayırdık. 300 bine yakın sınıf yaptık. Öğretmen sayısını 1 milyonun üzerine çıkarttık. 585 bin öğretmen atadık. Biz hep icraat yaptık, onlar da hep konuştu.

Makam ve mevkilerin, milletin emanet ettiği yerler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. En güzel makam milletin gönlünde kurduğunuz makamdır, gerisi boştur. Her AK Partilinin görevi milletin derdi ile dertlenmek ve insanımızın yüzünü güldürmektir.

2019'a giderken, büyük Türkiye'yi yine liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ülkemizi dünyanın sayılı ülkeleri arasına sokacağız.

binali yıldırım

AK Parti Mamak 6. Olağan kongresi