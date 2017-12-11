Başbakan Yıldırım TBMM Genel Kurulu'nda konuştu

Başbakan Binali Yıldırım TBMM Genel Kurul'da konuşuyor.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

"PUTİN'İN BUGÜN TÜRKİYE'DE OLMASI TESADÜF DEĞİLDİR"

Başbakan Yıldırım Trump'ın Kudüs kararına ilişkin, "ABD yönetiminin bu kararı hem uluslararası hukuka hem de BM kararlarına aykırıdır, yok hükmündedir. Bölgedeki ateşin üzerine benzin dökülmüştür. Bu kararı alanlar, Ortadoğu'da barış istemediğini alenen ortaya koymuştur. Sayın Putin'in bugün Türkiye'de olması tesadüfi değildir" dedi.

"TRUMP ARAMAYA CESARET EDEMEDİ"

Başbakan Binali Yıldırım, "Çarşamba günü İslam İşbirliği Zirvesi İstanbul'da toplanıyor. Mesele çok ciddidir. Yıllardır barış için bedel ödeyen Filistin halkı bu haksız, hukuksuz ve kibirli karar karşısında asla yalnız değildir.ABD Başkanı Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızı aramamıştır. Çünkü Cumhurbaşkanımızın görüşü belli olduğu için aramaya cesaret edememiştir. Çözüm oluncaya kadar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayacağız. Bizim Kudüs'te büyükelçiliğimiz var ama Filistin Devleti'nin büyükelçiliği" ifadesini kullandı.

"BU DAVA HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN, SİYASİ BİR DAVADIR"

Başbakan Yıldırım, "ABD'de devam eden bir dava var, Amerikan menfaatlerine zarar verdiğine dair. Bu dava hukuki dayanaktan yoksun siyasi bir davadır. Davadan 24 saat canlı yayın yapılıyor. FETÖ'cüler orada kendilerini seferber etmişler.Bu davanın sanığı olarak çıkıp tanığa dönen bu şahıs, 'Ben yalan söylersem ceza almanktan kurtulacağım' diyor. Biz şarlatanın söylediklerine itibar etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım Suriye'deki son duruma ilişkin, "Astana'daki kararların etkisiyle alanda şiddet azaldı, siyasi çözüm süreci çalışmaya başladı. Bu işbirliğini Cenevre'de kalıcı çözüme kavuşturmayı değerlendiriyoruz. Myanmar'da dünyayı harekete geçiren de insani yardımları ilk ulaştıran da Türkiye olmuştur. Terörle mücadelede en etkin olunan yıl oldu. Terör örgütü ağır darbe almıştır, varlığını sınır ötesine taşımaya çalışmaktadır. Terör örgütüne katılım bitme noktasına gelmiştir" diye konuştu.

"SÜLEYMAN ŞAH SAYGI KARAKOLU YENİDEN FAALİYETE GEÇECEKTİR"

Binali Yıldırım, "Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun yeri, orada Türkiye'nin mülküdür. Orada Türk bayrağı dalgalanacaktır. İşler yoluna girdikten sonra yeniden orada faaliyete geçecektir. Anayasa değişirse ekonomi iflas eder diyenler sınıfta kaldı. Çevremizdeki bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin büyümesi sürdü.Yargı sistemimiz, FETÖ darbe girişiminden sonra hızla toparlanmış ve çalışmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Adı geçen bakanlar hakkında yüce meclis soruşturma komisyonu kurmuş ve soruşturmaya gerek olmadığına karar vermiş. Genel Kurul da bu soruşturmanın açılmaması yönünde kararını ortaya koymuş.

2018 bütçesini değerlendirirken dış politikadan önemli bir diğer şey AB ilişkileridir. AB tam üyelik süreci daha da uzamamalı sonuca ulaşılmalı. Birlikte ya içine kapanıp küçülecek ya da çok sesliliği esas alarak güçlü şekilde geleceğe yürüyecektir. Bu da Türkiye'nin tam üyeliği ile olacaktır.

Kıbrıs meselesi Avrupa Birliği üyeliğini tıkayan bir konu olmaktan çıkarılmalıdır.

Asla Kürt kardeşlerimizi hedef almadık, onların ihtiyaçlarını görecek iletişimi açık bıraktık. DEAŞ ve PKK, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Irak hükümetinin sınır kapısını tam kontrol altına almak için önümüzdeki günlerde Gaziantep'te toplantı gerçekleştireceğiz.

İnsan haklarının ayaklar altına alındığı büyük bir etnik kıyım yaşıyoruz. myanmar'da insanlar evlerinden atılmış durumda. Oraya insani yardımları en önce ulaştıran Türkiye olmuştur.

Anayasa değişikliği olursa ekonomi geride kalır diyenler siyasi olarak istifa etti. Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin büyümesi sürdü. Bize kaybedeceksiniz diyenler bir kez daha kaybetti. Milli irade bir kez daha kazandı.

Türkiye umudun adıdır, adaletin adresidir. Bu güne kadar adalet sistemiyle ilgili sorunların çözülmesi için birçok reformlar gerçekleştirdik.

EĞİTİM VE ALT YAPIYI ELE ALAN BÜTÇE

Bütçenin özelliklerine değinmek istiyorum.

Bu bütçe mali disiplini odak alan bir bütçedir. Büyümeyi, yatırımı destekleyen bir bütçedir. Eğitim ve alt yapıyı öncelikle ele alan bir bütçedir. İktidara geldiğimzide bütçe açığımız milli gelire göre yüzde 11.5 dir. Gelişmiş ülke ortalamalarına göre bu çok daha iyi konumdadır. Bütçeyi sadece büyütmedik daha etkin kullandık.

2017'ye girerken bu bütçe görüşmelerinde felaket senaryoları oluşturmuşlardı. Ne oldu, aldık tedbirlerimizi hayata geçirdik işte sonucu ortada.

Sayın Kılıçdaroğlu, 2018 2017'den daha güzel olacak.

Bugün büyüme oranı yüzde 11.1 olarak açıklandı. Dünya böyle bir büyüme oranı görmedi. Yıl Sonu itibariyle büyüme oranımız 6 buçuk ile 7 arasında gerçekleşecek.

''EGE YUNANİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA BİR SORUN DEĞİLDİR''

Kılıçdaroğlu, sayın cumhurbaşkanımızın Lozan'ın değiştirilmesi konusundaki açıklamalarına gönderme yaptı. Arkasındaki sebep şudur. Yunanistan, soydaşlarımızın hakkı Lozan'da belirtilmesine rağmen buna uymuyor. Bir anlaşmayı uygulamayan ülkeye 'bunun değişmesi gerek' demenin neresi yanlış. Milli duruş budur. Milli duruş ülkesini dışarıda şikayet etmekle olmaz. Ege adalarından tek bir çakıl taşı bile iktidarımız döneminde gitmemiştir.

Biz şunun bilinmesini isteriz bu adalar, bu formasyonlar, kaya parçaları o günün teknolojisiyle anlaşmaya dair edilmemiştir. Ege ne bir Yunan gölüdür ne de Türk gölüdür. Ege Yunanistan ile Türkiye arasında bir sorun değildir. Ege adalarıyla ilgili ilk anlaşmazlıklar Kardak krizi ile ortaya çıkmıştır.

İzmir İstanbul 2 saat 50 dakika Kemal Bey. Ama bilmiyorum Osmangazi Köprüsü'nden geçtin mi? Fakat çok güzel. Engin altan, en pahalı hizmet olmayan hizmettir. Bunu aklından çıkarma. Sayın Kılıçdaroğlu, (Ankara- İstanbul Otoyolu) sen yürüyerek gittin ama yürüyerek ölçülmez bu. Otoyol parası ödemediğin için. Otoyol ücreti 89 değil, 70 lira.

Kozmik odaya da kısaca değinelim. Açılan dava ilk derece mahkeme olarak Yargıtay 18. Daire'de görülüyor. Dava bitmemiş devam ediyor. Nasıl bir dava hepimiz biliyoruz. FETÖ'cülerin davası.

Vergi cenneti Man Adası'na değinelim. Sayın Kılıçdaroğlu, ilk ortaya çıktığında ''Bu bilgiler sahtedir'' diye aniden açıklama yaptılar ve belgelerin savcılığa verilmesini talep ettiler. Size verilen bilgilerin doğru olmadığı açıklandı. Man Adası'nda bu kişilerin şirketi yok, buraya giden para da yok, gelen para da yok. Orada isimleri zikredilen kimsenin şirketi yok. Paralar iki Türk bankasına havale edilmiş bu kadar.

Bugün itibarıyla görevden uzaklaştırılan 106 belediye başkanı var. Bunların 93’ü BDP’li, 9’u AK Parti'li, 3’ü MHP’li, 1 tanesi CHP’li.

yıldırım