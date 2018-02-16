Başbakan Binali Yıldırım ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin görüşmesinde, Türkiye'nin, ekonomik yaptırımların etkilerinin hafifletilmesini teminen Katar ve diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceği belirtildi.

AA'nın haberine göre, başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım'ın, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, mükemmel düzeyde seyreden siyasi ilişkilerin yanı sıra Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Türkiye'nin, kardeş Katar halkının günlük yaşamını olumsuz etkileyen ekonomik yaptırımların etkilerinin hafifletilmesini teminen Katar ve diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM MÜNİH´TE AÇIKLAMA YAPTI

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya ziyareti kapsamında Münih´te yer alan Diyanet İşleri Türk İslam Merkezi´nde açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım Almanya´nın Münih kentinde basına ve halka yaptığı açıklamada çeşitli konulara değindi. Yıldırım konuşmasında, "Memleketimizde huzur, kardeşlik, barış devam ediyor. Milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği için Cumhurbaşkanımızla gece gündüz çalışıyoruz. Artık dördüncü kuşağa geldik. 1960´lı yıllardan bu yana gurbette dedelerimiz, babalarımız şimdi ise çocuklarımız çalışıyor fakat benim sizden çok önemli bir talebim ricam, bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asla asimile olmayın. Onların değerleri onlara, bizim değerlerimiz bize ait. Değerlerimizi muhafaza ederek bütünleşeceğiz" dedi.

Almanya Türkiye ilişkileri ilgili Yıldırım, "Geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi görünüyor. İnşallah daha iyi olacak. Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabi bizim beklediğimiz ülkemizi, birliğimizi bölmeye yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesidir" dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM, BULGAR MEVKİDAŞI BORİSOV İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Borisov'un görüşmesinde, AB dönem başkanı olarak Bulgaristan'ın Türkiye'nin AB üyelik sürecine yapıcı katkılarının önem arz ettiği vurgulandı.

Başbakan Binali Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un görüşmesinde, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı olarak Bulgaristan'ın Türkiye'nin AB üyelik sürecine yapıcı katkılarının önem arz ettiği vurgulandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım'ın, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşmesinde, ikili konuların yanı sıra güncel bölgesel meseleler de ele alındı.

Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, Bulgaristan ile ortaklık ilişkileri ve iş birliğinin, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirilmesinin arzulandığı vurgulanarak, ikili ziyaretlerde son dönemde elde edilen ivmeden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Görüşmede, AB Dönem Başkanı olarak Bulgaristan'ın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine yapıcı katkılarının önem arz ettiği vurgulandı.

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