Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV'de gündeme dair soruları yanıtlıyor.

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Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

ABDULLAH GÜL'ÜN OLASI ADAYLIĞI

Yıldırım, ''Abdullah Gül, 'ben partimin yanındayım' demeliydi. Abdullah Bey aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Bu kadar memleketin gündemini işgal etmeye kimsenin hakkı var mı?'' şeklinde konuştu.

Yıldırım, ''Siyasette garanti yok. Seçime her an hazır partiyiz. Hiç seçim olmayacak gibi çalışırız. Ama yarın seçim olacak gibi de hazırız. Bu seçimin önemli bir özelliği var. Bu seçim Türkiye'nin önünde yeni bir dönem açacak. Türkiye yeni bir yönetim değişikliğine gitti. '' dedi.

Abdullah Gül, 'ben partimin yanındayım' demeliydi.

ÜST AKIL VE FETÖ SORUSUNA YANIT

Binali Yıldırım, ''muhalefetin ittifak çalışmalarıda benzemeyen grupların birleşmesinin arkasında üst akıl mı var'' sorusu üzerine ''hiç şüpheniz olmasın'' cevabını verdi.

Yıldırım şöyle devam etti:

Fettullah Gülen'in verilmemesini nasıl izah edecek Amerika. Bir şey söyleyemiyor, bir iş de yapmıyor. Adamlar orada propogandalarını yapıyorlar. Finansmanlığını da Amerika yapıyor. Avrupa'da terör örgütü olarak ilan edilmiyor. Ne zaman edilecek, parlamentoyu bombalamış tüm bunlar ortadayken bizim dostlarımıza düşen derhal harekete geçmektir.

''AVRUPA İLE GERGİNLİĞİ TIRMANDIRMANIN FAYDASI YOK''

Binali Yıldırım, Avrupa ülkelerinde seçim kampanyasına yönelik kısıtlamaya dair de konuştu. Yıldırım ''Dün İçişleri ve Maliye Bakanımız Fransa'daydı. Buradaki prensibimiz bir ülkenin iç işlerine karışma gibi bir niyetimiz yok, şartları zorlayıp gerilim yapmaya da niyetimi yok. Konuşma özgürlüğünden bahsediyorlar sıkça ama kampanyaya kısıtlama getirmek değişik. Avrupa ile geçen yıla göre bu yıl daha iyi durumdayız. Gerginliği tırmandırmanın bize de Avrupa'ya da faydası yok. Dikkatli ve sorumlu davranmalıyız.'' dedi.

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