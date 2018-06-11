Başbakan Binali Yıldırım, İzmir-Manisa yolunu birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin temel atma ve açılış törenine katıldı. Başbakan Yıldırım, açılış töreninin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte 1957 model playmouth savoy marka gümüş rengi klasik otomobille tünelden geçti.
Yıllardır vatandaşların dört gözle beklediği, Evliya Çelebi'nin Seyahatname’sinde 'korkunç Sabuncubeli' olarak tasvir ettiği bölgede Sabuncubeli Tünelleri, Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açıldı. Başbakan Yıldırım’ın İzmir’deki 35 projesinden biri olan tüneller, hem Manisa ve İzmir arasını 45 dakikadan 15 dakikaya indirecek hem de sürücülere daha güvenli bir yol imkanı sağlayacak. Yapımına 2011 yılında başlanan Sabuncubeli Tünelleri’ndeki tüplerin uzunluğu 4 bin 70 metre olarak planlandı. Sabuncubeli Tünelleri, kamu kaynaklarıyla yapıldığı için ücretsiz olacak. Başbakan Yıldırım, Uşak’taki mitingin ardından Manisa’ya indi ve tünelleri kullanarak İzmir’e geldi.
İlk sürüşü yapan Başbakan Yıldırım, tünel girişinde konuşma yaparak ardından 10 bin kişiyle iftar yaptı. Açılışta konuşan Başbakan Yıldırım, “Muhalefet adayları, ‘ne söz verelim’ diye düşünüp taşınıyorlar, sonra ‘gençlere sağlık güvencesi sözü verelim’ diyorlar. Bakıyorlar AK Parti yapmış. Tam tünel sözü verecekler, bakıyorlar AK Parti yapmış. ‘Köprü sözü verelim’ diyorlar, bakıyorlar AK Parti yapmış. Sinirleniyorlar, vitesten atıyorlar. ‘AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız’ diyorlar. Bunlar yıkım ekibi. AK Parti yapar. Yaparsa AK Parti yapar” diye konuştu.
''BİR HAYAL DAHA GERÇEĞE DÖNDÜ''
Sabuncubeli Tünelleri’nin hayırlı olması temennisinde bulunan Başbakan Yıldırım, “Evliya Çelebi’nin 400 yıl önce hayal ettiği, ‘korkunç Sabuncubeli’nden geçiyoruz’ dediği Sabuncubeli Tünelleri’ni açıyoruz. Duyduk, duymadık demeyin. Bir hayal daha gerçeğe döndü. Bu büyük eseri bölgeye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tünellerin açılışı ile beraber değişik yerde beş yerde canlı bağlantı ile açılışlar yapacağız. Sabuncubeli Tünelleri hayırlı uğurlu olsun. İzmir’in milletvekili olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. İzmir, Türkiye’nin gözbebeği. İzmir’in refahı, Türkiye’nin refahıdır. Ege’nin mutluluğu, Türkiye’nin mutluluğudur. Açılışını yaptığımız bu tüneller, İzmir’in, Manisa’nın hatta İstanbul’a kadar olan bölgeye nefes aldıracak, Ege insanlarına büyük kolaylık getirecek. Manisa yolunu günde 40 bin araç kullanıyor. Bu tünellerle hem mesafe kısalacak, hem de daha az çevre kirliliği olacak. Hizmet aşkı ile dağları delmeye, gönüllere yol yapmaya, mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için, bölgemiz için ne yapsak azdır” ifadelerini kullandı.
''PARALI DEĞİL, GİDİŞ DE GELİŞ DE BEDAVA OLACAK''
İzmir ve Manisalıların geçen 16 yıl içinde yapılanların yapılacakların teminatı olduğunu çok iyi bildiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:
“Bugün attığımız adımlar, yaptığımız yatırımlar aslında geleceğe yaptığımız yatırımlardır. Sabuncubeli, hayata geçen yüzlerce projeden sadece biri. Manisa-İzmir arasını adeta birbiri ile birleştiriyoruz. Seyahat süresini 15 dakikanın altına indiriyoruz. Üreticiler, ihracatçılar, bu tüneli kullanarak Avrupa’ya bile rahatlıkla gidecek. Bu tünel hayat kurtaracak. O virajlarda kazaların önüne geçilecek ve trafik kazaları azalmış olacak. Bazıları orada burada iş yapamazlar, yapılana da karşı çıkarlar. Tüneli görüyorlar artık yapılmış, yapacak bir şey yok. Gözden kaçırmanın imkanı yok. Bu sefer de ‘paralı’ diyorlar. Paralı değil, gidiş de geliş de bedava olacak.”
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