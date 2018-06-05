Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 11 aydır yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne Başbakanlık olarak destek verdiklerini söyledi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Yıldırım, uygulamanın Türkiye’nin her köşesine yayılacağını belirtti. Sıfır Atık Projesi ile atık oluşumu azaltılıyor, değerlendirilebilir atıklar kaynağında ayrı ayrı toplanarak ekonomiye katma değer oluşturuluyor.

Çevre Yatırımları Açılış Töreni’nde konuşan Yıldırım “Atık su arıtma ve entegre katı atık yönetim hizmetini yeni dönemde şehirlerde yaşatan tüm vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere 81 milyon nüfusun yaşadığı her yere yaygınlaştıracağız. 50 milyon vatandaşımız katı atık ve arıtma hizmetinden yararlanıyor. Bunu nüfusun tamamına taşımak için gerekli çalışmaları yapıyoruz” ifadesini kullandı.

‘ÇALIŞMA BAŞLATTIK’

Atıkları kontrol altına almanın ve onları geri dönüşümle kazanmanın görevleri olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: “Türkiye olarak bu konuda daha bilinçli adımlar atıyoruz. Bu amaca yönelik sıfır atık projesinden bahsettik. Sıfır atık projesine Başbakanlık olarak destek veriyoruz. Bununla ilgili çalışmaları başlatmış durumdayız. Son Başbakan olarak sıfır atıkla emaneti teslim etmek için canla başla çalışıyoruz. Ankara’dan başlamak üzere bu uygulama etap etap ülkenin her köşesine yayılacak.”

‘KESKİN KARARLAR ALMALIYIZ’

Atıkların geri dönüşümünün istihdama katkı ve ülkenin kalkınmasına da fayda sağladığına dikkat çeken Başbakan Yıldırım şöyle konuştu: “Uzun yıllar yanlış planlama ve ihmal sonucu ekolojik dengesini yitirmiş şehirlerimizi tekrar yaşanabilir hale döndürmek için keskin kararlar almak mecburiyetindeyiz. Böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz, eli kolu bağlı duramayız.”

İMAR BARIŞI İÇİN BAŞVURU 8 HAZIRAN’DA

Başbakan Yıldırım konuşmasında imar barışı için başvuruların 8 Haziran’da resmen başlayacağını hatırlattı. Hızlı tren projeleri hakkında da konuşan Başbakan “İstanbul-Edirne arası hızlı trenin yapımına 1-2 ay içerisinde başlayacağız” dedi.