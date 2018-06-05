Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 11 aydır yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne Başbakanlık olarak destek verdiklerini söyledi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Yıldırım, uygulamanın Türkiye’nin her köşesine yayılacağını belirtti. Sıfır Atık Projesi ile atık oluşumu azaltılıyor, değerlendirilebilir atıklar kaynağında ayrı ayrı toplanarak ekonomiye katma değer oluşturuluyor.
Çevre Yatırımları Açılış Töreni’nde konuşan Yıldırım “Atık su arıtma ve entegre katı atık yönetim hizmetini yeni dönemde şehirlerde yaşatan tüm vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere 81 milyon nüfusun yaşadığı her yere yaygınlaştıracağız. 50 milyon vatandaşımız katı atık ve arıtma hizmetinden yararlanıyor. Bunu nüfusun tamamına taşımak için gerekli çalışmaları yapıyoruz” ifadesini kullandı.
‘ÇALIŞMA BAŞLATTIK’
Atıkları kontrol altına almanın ve onları geri dönüşümle kazanmanın görevleri olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: “Türkiye olarak bu konuda daha bilinçli adımlar atıyoruz. Bu amaca yönelik sıfır atık projesinden bahsettik. Sıfır atık projesine Başbakanlık olarak destek veriyoruz. Bununla ilgili çalışmaları başlatmış durumdayız. Son Başbakan olarak sıfır atıkla emaneti teslim etmek için canla başla çalışıyoruz. Ankara’dan başlamak üzere bu uygulama etap etap ülkenin her köşesine yayılacak.”
‘KESKİN KARARLAR ALMALIYIZ’
Atıkların geri dönüşümünün istihdama katkı ve ülkenin kalkınmasına da fayda sağladığına dikkat çeken Başbakan Yıldırım şöyle konuştu: “Uzun yıllar yanlış planlama ve ihmal sonucu ekolojik dengesini yitirmiş şehirlerimizi tekrar yaşanabilir hale döndürmek için keskin kararlar almak mecburiyetindeyiz. Böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz, eli kolu bağlı duramayız.”
İMAR BARIŞI İÇİN BAŞVURU 8 HAZIRAN’DA
Başbakan Yıldırım konuşmasında imar barışı için başvuruların 8 Haziran’da resmen başlayacağını hatırlattı. Hızlı tren projeleri hakkında da konuşan Başbakan “İstanbul-Edirne arası hızlı trenin yapımına 1-2 ay içerisinde başlayacağız” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.