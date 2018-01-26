Başbakan Yıldırım 'Beyoğlu Sohbetleri' programına katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da 'Beyoğlu Sohbetleri' programında gündemi değerlendirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Fırat Kalkanı hadisesinde 2 bin kilometrekarelik alanda DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi. Hatay'da, Kilis'te roketler düşüyor, bombalar atılıyor, sürekli taciz. Şimdi biz ne yapacağız, buna göz mü yumacağız? Tabii ki yapamayız." dedi.

Yıldırım, "ABD gibi büyük bir ülke, bu kadar ordusu var, bu kadar imkanı var, 3-5 tane caniye, alçak terör örgütüne muhtaç bir ülke mi?" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, ''Türkiye'nin güney hudutlarında 30 bin kişilik bir ordu oluşturuyoruz diye açıklama yaptılar. Bu ne demek? Türkiye'nin güney sınırları NATO sınırlarıdır. NATO sınırlarını tehdit görüp bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının izahını ben anlayamıyorum. Bu açık bir düşmanlıktır. Türkiye bu kepazeliğe, bu aymazlığa müsaade etmez, bunun arkasında kim olursa olsun, gücü ne olursa, ismi ne olursa olsun. Türkiye buna müsaade etmez.'' dedi.

Başbakan Yıldırım

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