Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına olumlu yanıt verdi. Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinden sonra seçimin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdiklerini duyurdu. Başbakan Yıldırım, erken seçim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Yıldırım, "Süreç hemen başlayacak. Mecliste teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek. Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklar, orada hangi partilerin seçime girmeye hak kazandığı belli olur. 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir." dedi.

Habertürk TV'ye konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kanun teklifini bu akşam veya yarın veririz. AK Parti kongresini seçimden sonra da yapabiliriz." dedi.

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