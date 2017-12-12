Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım ile İİT Olağanüstü Liderler Zirvesi toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Tacikistanlı mevkidaşı Rasulzoda arasında Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre görüşmede, Kudüs’ün statüsü ve İİT Olağanüstü Zirvesi üzerinde duruldu, ikili konular ele alındı.

Bu çerçevede, Tacikistan’ın 15 Temmuz sonrasında Türkiye'yle sergilediği iş birliği için teşekkür edildiği, ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi yönündeki iradenin dile getirildiği görüşmede, son yıllarda azalma eğilimi gösteren ikili ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefi vurgulandı.

Görüşmede, konuk Başbakan Rasulzoda, Kudüs konusunda Türkiye'nin aldığı inisiyatifin isabetine işaret etti.

İkili ilişkiler bağlamında, FETÖ konusunda Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Rasulzoda, iki ülke ilişkilerinin gerçek potansiyeline ulaşması için gerekeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Başbakan Yıldırım

Tacikistan Başbakanı Rasulzoda