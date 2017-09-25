Başbakan Binali Yıldırım TEOG'un yerine geçmesi planlanan yeni sisteme ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığı 3 tane çözüm üretiyor. İlki; her lise kendi sınavını yapabilir. İkinci yöntem; ortaokul sertifikasyon sistemi. Üçüncü yöntem; adrese dayalı kayıt sistemi yüzde 50 olarak, bir kısım okullar da ortaokul mezuniyet ortalamasını arayabilir" açıklamasında bulundu.

"3 YÖNTEM ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

TEOG konusunun başından beri yanlış anlaşıldığını kaydeden Yıldırım, "1 milyon 200 bin öğrenci ve ailelerini ilgilendiren bir konu.TEOG bir sistem değil. Sistem değişikliği yok. Okullar, kurslar, dershaneler çocuklar bunaldı. Kimyası bozuldu. TEOG kalkınca bütün öğrenciler büyük bir bayram havasında, benim torunum da "Dede teşekkür ederim TEOG'u kaldırdın" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 3 tane çözüm üretiyor.



İlki; her lise kendi sınavını yapabilir. İkinci yöntem; ortaokul sertifikasyon sistemi. Üçüncü yöntem; adrese dayalı kayıt sistemi yüzde 50 olarak, bir kısım okullar da ortaokul mezuniyet ortalamasını arayabilir.



Yöntem Bakanlar Kurulu'nda kararlaştırılacak. Yeni yöntem bir ay içinde belli olur." diye konuştu.

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