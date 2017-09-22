Taşerona kadro 2017 - Son Dakika Binali Yıldırım Türk-İş'i ziyaret edecek

Başbakan Binali Yıldırım'dan Türk-İş'e sürpriz bir ziyaret geliyor. Yıldırım önümüzdeki dakikalarda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret edecek. Yıldırım'ın ziyareti rutin programda gözükmüyordu.

Görüşmede taşeron işçilere kadro konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, taşerona kadro düzenlemesinin yıl sonuna kadar biteceğini söylemişti. Sarıeroğlu, "Beklenti içinde olan birçok kesim var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamlarındaki beklentiyi karşılayabilmek için bir aydır Maliye Bakanımız ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmayı çok kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimiz ile paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına beklentilerine, taleplerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden bir cevap vermiş olacağız" diye konuşmuştu.