Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından iki lider ortak açıklama yaptı. Habertürk TV muhabiri Ömer Topsakal'ın aktardığına göre ilk açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, "Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Zeytin Dalı Harekatı kaçınılmaz olarak ülkenin gündemine geldi. En büyük arzumuz kimsenin burnunun kanamadan operasyonun tamamlanmasıdır. Askerlerimiz görev yaparken Suriye'nin toprak bütünlüğüne de katkı yapıyorlar" dedi.

"ŞU ANA KADAR ASKER KAYBIMIZ YOKTUR"

Başbakan Binali Yıldırım da "Terör faaliyetlerini yok etmek amacıyla bir harekat başlattık. Hassasiyetimiz Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. Harekat devam etmektedir. Şu ana kadar herhangi bir asker kaybımız yoktur." dedi.

Kilis'e taciz atışlarının yapıldığını kaydeden Başbakan, siyasi partilerin, ana muhalefet ve MHP'nin bu harekata tam destek verdiğini söyledi. Yıldırım, "Cılız sesler çıkmakla beraber kayda değer olay yoktur. Bölücü mesajlar soruşturmaya tabii tutuluyor" dedi.

Başbakan Yıldırım, dün Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile telefonla görüşmüş, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.

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