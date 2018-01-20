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SON DAKİKA! Başbakan Yıldırım'dan flaş Afrin açıklaması: Yarından itibaren kara unsurlarımız...

Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli'den ortak açıklama

Son dakika Afrin operasyonu açıklamasını Başbakan Yıldırım yaptı. Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı için "İlk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiştir. Yarın itibarıyla gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir" dedi.

20.01.2018 - 21:36 | Güncelleme:

Afrin'de PYD/PKK'ya yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüşmenin ardından Bahçeli ile birlikte kameraların karşısına geçen Başbakan Yıldırım,  "Yarın itibarıyla gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'deki 'Zeytin  Dalı' Harekatına ilişkin,  "Belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir.  Barış, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekattır" dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli, Çankaya Köşkü'nde görüştü. Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Afrin'deki 'Zeytin  Dalı' Harekatına ilişkin açıklama yapıldı. 



"OPERASYONDA, TSK MEHMETÇİĞİN YANI SIRA ÖZGÜR SURİYE ORDUSU'NDAN DA KATILANLAR VARDIR" 

Afrin'deki 'Zeytin  Dalı' Harekatına ilişkin Yıldırım şöyle konuştu: "Bugün öğlenden sonra TSK'nın Afrin bölgesinde bulunan PKK,KCK,PYD, YPG,DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik kapsamlı harekatı başlamıştır. Harekatın ilk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir. Hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir. Bu operasyonda, TSK Mehmetçiğin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu'ndan da katılanlar vardır.  

BARIŞ, HUZUR, ESENLİK GETİRMEYİ HEDEFLEYEN BİR HAREKATTIR

Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş; güney sınırımızdan, Suriye'nin kuzeybatısından, Afrin'den son üç yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik ataklar, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra da Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir. Son 3 yılda bölgede terör örgütü adeta zulüm seviyesi o kadar artmıştır ki 350 bin insan bölgeden göç etmek zorunda kalmıştır. Ülkemizde 350 bin Kürt kardeşimiz gelip canlarını kurtararak burada yerleşmiştir. Terör örgütü Afrin'de Kürtleri yok etmeye yönelik bir operasyon yapılıyor gibi kara propagandalarının asla ve asla gerçekle alakası yoktur. Bu harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan, BM kararlarından aldığı meşruiyetini buralardan aldığı bir harekattır. Barış, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekattır." 

"İYİ PLANLANMIŞ BİR OPERASYON. MİLLETİMİZ BUNU ANLAYACAKTIR" 

MHP lideri Devlet Bahçeli,  "'Zeytin  Dalı' operasyonunun mileltimize, devletimizer hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu operasyon çok yönlü değerlendirildiğinde, çok önemli bir operasyondur. Adı, kapsamı dahi anlamlıdır. Böyle bir operasyona ilişkin muhalefeti bilgilendirme nezaketiniz bizleri memnun etti. İyi planlanmış bir operasyon. Milletimiz bunu anlayacaktır. Başta siyasi iktidar olmak üzere silahlı kuvvetlerimize önemli desteğini hiçbir zaman vermemezlik yapmayacaktır. Başarılar diliyorum" dedi. 

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu operasyon çok yönlü değerlendirildiği vakit çok önemli bir operasyondur. Adı dahi anlamlıdır, kapsamı dahi anlamlıdır."

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almak üzere Genelkurmay Karargahı'na gitti.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 1 saat önce
    memleketin bekası için meburi bir harekattır. gazanız mübarek ola yiğitler
  • Misafir 1 saat önce
    canim vatanim . Rabbim tûm askerlerimize gûç kuvvet versin. from Belgium Basbug tûrkes
  • Misafir 3 saat önce
    ALLAHIM ordumuza yardım eyle
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