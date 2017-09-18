Başbakan Yıldırım: Yapay devlet kurmaya çalışanlar karşılığını anında görecektir

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Burada konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, Suriye ve Irak'taki gelişmelere dikkat çekerek, "Hiçbir kimse güney sınırlarımızda, Irak'ta, Suriye'de oldubittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Gerekli tedbirleri almaktan zerre kadar çekinmeyiz" diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

15 Temmuz, Türkiye'nin vesayetten, terör saldırılarından bıktığını gösterdi. Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde dünyada parmakla gösterilen ülkeler arasına gireceğiz.

Biz 80 milyonun birliği diyoruz. Devletimizin birliği diyoruz, ülkemizin bekası diyoruz. Muhalefet cephesinde aynı hassasiyet yok. Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları inandırıcı değil diyor ana muhalefet partisi. Ne diyelim? Allah ıslah etsin.

AB ülkelerinin yayın organları bile tüm küresel baskılara rağmen, bölgedeki iç karışıklıklara rağmen, savaşlara rağmen Türkiye'nin elde ettiği bu başarıyı bir destansı hikaye gibi anlatıyorlar.

Dün Avrupa Şampiyonası oldu, 20 bin Slovenya'dan Sırbistan'dan seyirci geldi. Ülkemizi kötülemekle, yabancılara şikayet etmekle vatanseverlik olmaz. Ana muhalefet demek, iktidar alternatifi demektir. Ne vaat edeceksen onları söyle. Boş işlerle uğraşmaya lüzum yok. Bir koluna bölücüleri bir koluna FETÖ'cüleri alarak sokakları arşınlamakla hiçbir şey olmaz.

Bugün Urfa'dayız. Urfa'da ders yılı başlangıcı yaptık. Urfa'yı seçtik, çünkü Urfa yaş ortalaması en genç olan il. 19. Türkiye'de 31. Geçen yıl burada bir öğretmenimiz vardı, Necmettin Yılmaz. Necmettin Yılmaz, ruhun rahat olsun. O teröristlerden senin hesabın soruldu. Onların tamamı yok edildi. Sivil vatandaşlarımıza silah doğrultan, güvenlik güçlerimize silah doğrultan her bir terör örgütü elemanını etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadele devam edecek.

Ceylanpınar sınır kapımız Şanlıurfa içinde yer alıyor. Burada neler oluyor neler bitiyor sizler yakından takip ediyorsunuz. Bugün dünyanın birçok ülkesinin sırt çevirdiği insanlık ayıbı orada yaşanıyor. Mağdur insanların tek sığınağı Türkiye.

"YAPAY DEVLET KURMAYA ÇALIŞANLAR KARŞILIĞINI ANINDA GÖRECEKTİR"

Gerek Suriye'de gerek Irak'ta birtakım hayaller peşinde olanlar, yapay devlet kurmaya çalışanlar iyi bilsinler, ulusal güvenliğimizi tehdit edecek her türlü girişim gerekli karşılığı anında görecektir. Hiçbir kimse güney sınırlarımızda, Irak'ta, Suriye'de oldubittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Gerekli tedbirleri almaktan zerre kadar çekinmeyiz.

2 milyona yakın vatandaşımıza olan hizmetlerimiz artarak devam edecek. Hizmet getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız sizlerin memnuniyeti.

Kız çocuklarımızın daha fazla okula gitmeis için bazı tedbirler alacağız. Bu şekilde eğitimde, öğretimde o yavrularımızın eksik kalmasının önüne geçeceğiz.

İnşallah yeni yatırımlarla desteklerimiz artmaya devam edecek.

BÜYÜME RAKAMLARI

15 Temmuz'dan sonraki 4 ayda, 3 ayda Türkiye yüzde 5 küçüldü. 2017'de aldığımız tedbirlerle piyasayı rahatlattık ve 2015'in ilk çeyreği yüzde 5 büyüme, ikinci çeyreği yüzde 5.1 büyüme, 3 çeyreği daha da fazla olacak. Bu seneyi yüzde 5-5,5'un üzerinde büyüme ile kapatacağız.