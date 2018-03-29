Başbakan Yıldırım, yatırım reform paketini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, yatırım reform paketi ile bürokrasiyi tuş edeceklerini söyledi. Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2017-2018 Reformu Tanıtım Programı’nda konuştu. Bürokrasinin, devletin işleyişinde bir araç olduğunu ifade eden Başbakan, her kuruma ayrı ayrı evrak götürme işine son verdiklerini belirtti.



‘VATANDAŞ KAPI KAPI DOLAŞMAYACAK’

Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre Yıldırım, “Bugün itibarıyla e-Devlet üzerinden vatandaşın devletle iş yapma oranı yüzde 57’ye çıktı. Bu yıl sonuna kadar vatandaşdevlet arasındaki her türlü iş e-Devlet üzerinden yapılacak. Yani bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız, işinizi yapacaksınız. Bilgiler havuzda olacak, vatandaşlık numaranızı girerek aklınıza ne gelirse her türlü işlemi e-Devlet kapısı üzerinden ayrı ayrı bir sürü evrak olmadan işlemler yapabilecek. Vatandaşın kapı kapı dolaşıp yorulmasının önüne geçilecek” dedi.



Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yeni bir yasal düzenleme hazırlığının sürdüğünü dile getiren Başbakan, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz haftalarda Meclis’te görüşülerek kabul edilen yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili düzenlemeler 35 maddelik bir kanun olarak çıktı, yürürlüğe girdi. Bu, bir seferde yapılan en büyük reformlardan birisi. Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket daha var. Onu da yakın zamanda Meclis’e sunacağız.”



‘1 GÜNDE ŞİRKET KURULUYOR’



Şirketlerin 1 günde kurulup fatura kesmeye başladığını vurgulayan Yıldırım, “Aslında daha da kısalabilir ama bir günde şirketinizi kuruyorsunuz. ‘Bismillah’ deyip işe başlıyorsunuz. 15 yılda iş kurmada geldiğimiz mesafe 1 aydan 1 güne düştü. Şimdi şirket kurmak için illerde, ilçelerde Ticaret Sicil Müdürlüklerinde bu iş yapılacak. Bunun ne faydası var? 2 bin 250 lira veriyordunuz, şimdi 650 lira verip kuracaksınız. Maliyeti üçte birin altına düştü” ifadesini kullandı.



'128 MİLYAR LİRALIK TEŞVİKİ ONAYLADIK'



Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik pek çok adım attıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, yeni tedbirlerin de birkaç gün içinde açıklanacağını belirtti. Yıldırım, şöyle konuştu:



“Stratejik yatırım türünden 128 milyar liralık yeni yatırım teşvikini onayladık. Kamuoyuyla önümüzdeki günlerde paylaşacağız. ikincisi, bankaların piyasaları rahatlatmak ve krediye erişimi kolaylaştırmakla ilgili aldıkları tedbirler var, bunu da paylaşacağız. Ayrıca yatırımın daha da artırılması, ihracatın daha da artırılması, istihdamın daha da artırılması ve enflasyonla mücadelenin ana hatlarını içeren tedbirlerimizi de birkaç gün içerisinde milletimizle paylaşacağız.”



Yıldırım ayrıca inşaat izni alınması için yapılan işlem sayısını 18’den 6’ya indirdiklerini, taşınır rehin uygulamasını daha rasyonel hale getirdiklerini, imalat sanayi ile Ar-Ge, tasarım, yenilik faaliyetlerine yönelik makine, teçhizat alımlarına KDV istisnası getirdiklerini kaydetti.



'YERLİ-YABANCI AYRIMINDA DEĞİLİZ'



Taş üstüne taş koyan herkesin başlarının üzerinde yeri olduğunu söyleyerek, bunu yaparken de “Sen yabancısın”, “Sen yerlisin” ayrımında olmadıklarını vurgulayan Yıldırım, son 15 yılda Türkiye’ye 191 milyar dolar doğrudan küresel sermaye geldiğine dikkat çekti.



'TÜRKİYE ARTIK ONLINE ÜLKE KONUMUNDA'



Altyapıya yapılan yatırım sonucu Türkiye’nin bilgi toplumu olduğunu vurgulayan Başbakan, “Türkiye artık off-line değil on-line ülke konumundadır” değerlendirmesini yaptı.



'GÜMRÜKLERDE TEK PENCERE UYGULAMASI BAŞLATIYORUZ'



Gümrüklerde tek pencere uygulamasının başlatılacağını anımsatan Yıldırım, “Yani ‘Mesai bitti, kapılar kapandı, bekle’ dönemini artık kaldırıyoruz. Burada paraysa para, ne lazımsa bunu vereceğiz ve mutlaka o gümrüklerimiz 24 saat açık olmalı” dedi.

Başbakan, dış ticaret şirketlerinin evrak işlemleri için alınan bedel ile gümrük müşavirlerinin müşterilerinden aldıkları ücretlere sınır getireceklerini duyurdu.



'BAZ İSTASYONU KURULUMUNDA ZORLUKLAR KALKIYOR'



Baz istasyonu, iletim noktalarının teşkilindeki zorlukların ortadan kalkacağına dikkat çeken Yıldırım, “Bu tip altyapı hizmetlerinin verilmesinde kazı izinlerinin ve ücretlerinin belirlenmesinde bir standardı getiriyoruz” diye konuştu.

Başbakan, Türkiye’nin standartlarının elektro manyetik dalga yayma açısından Avrupa’nın müsaade ettiği oranların dörtte biri oranında olduğunu kaydetti.



'YAŞATMA ESASLI UYGULAMA İNŞAATI RAHATLATACAK'



İflas erteleme yerine şirketin kurtarılmasına yönelik mekanizmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Kötü düşüncelerin de tedbirini alacak bir uygulama getirdik. Şirketin kurtarma anlaşmasına girebilmesine imkân getiriyoruz. Şirket kurtarılamamışsa mallarının bütün halinde satılarak ekonomik değerinin de korunmasını hedefliyoruz” dedi.

Yıldırım, bu düzenleme ile inşaat sektörünün önemli ölçüde rahatlayacağına dikkat çekti.



'MEVZUATI KISALTIYORUZ, ENGELLERİ KALDIRIYORUZ'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılmadığı programda, Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ ve Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da hazır bulundu.