İstifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yerine kimin geleceği sorusu üzerine Başbakan Binali Yıldırım "Yerine ilçe belediye başkanlarından biri gelir" açıklamasında bulundu.

Yıldırım konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Toplantıdaydım, "Kadir Topbaş istifa etti" diye bilgi geldi ama orada "istifa ettirildim" diye bir şey mi dedi? İstifa ettikten sonra da önce de görüştük. İstifa edeceği konusunda bana bilgi verdi sadece. Yerine ilçe belediye başkanlarından biri gelir muhtemelen. Bu hafta sonunda süre doluyor, perşembe günü (28 Eylül) belediye mecisi seçim yapacak. Bir arkadaşımız boşalan koltuğu doldurmuş olacak. Koltuk boşaldı, başka biri gelip oturacak. Bizim de burada iyi kötü işimiz var yani. "